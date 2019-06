HP OfficeJet Pro 9012, le Smart App semplificano la vita

Pagina 1 di 3

La nuova HP OfficeJet Pro 9012 è una multifunzione inkjet per un’utenza business; un dispositivo per i piccoli uffici alla ricerca di velocità e costi contenuti.

In un compatto e moderno corpo in materiale plastico multicolore, questa stampante multiuso incorpora un motore di stampa da 22 ppm BN e 18 ppm a colori. Si tratta di una macchina piuttosto reattiva, capace di produrre la prima stampa in circa 9 secondi e di restituire documenti di alta qualità grazie a una risoluzione standard di 1.200x1.200 DPI, che possono essere ulteriormente interpolati per raggiungere i 4.800x.1200 DPI a colori.

Scanner e stampante lavorano sino al formato massimo A4; il volume mensile consigliato è di 1.500 pagine, una soglia che qualifica il target ideale in piccoli uffici, sedi distaccate, singoli professionisti e Soho. L’architettura a getto di inchiostro prevede l’impiego di quattro cartucce distinte (CMYK), disponibili in versione standard e XL, per incrementare il numero di pagine stampate prima del cambio taniche.

Lo scanner può raggiungere le 8 ppm BN e, come per la controparte dedicata alla stampa, offre un sistema di gestione duplex incorporato. Stampe, copie e scansioni potranno dunque essere eseguite su ambo i lati del foglio in totale autonomia, con un evidente risparmio di materiali e di tempo.

A livello hardware, la stampante si è dimostrata sufficientemente brillante per un uso quotidiano, anche intensivo. Merito del veloce motore di stampa, ma anche dell’architettura evoluta, con CPU da 1,2 GHz, 512 MByte di RAM e connettività USB, LAN e wireless N.

Al di là delle sole specifiche, HP OfficeJet Pro 9012 si fa notare per l’elevato grado di integrazione offerto e per le numerose funzionalità. Buona parte di queste è accessibile tramite sistemi mobile e App dedicate, oppure utilizzando il luminoso display reclinabile. Oltre a velocizzare le più classiche attività di copia documenti (con funzioni di ridimensionamento, fascicolazione e gestione ID card), il sistema consente di scansionare in numerosi formati (interessante il supporto per RTF e TXT), con capacità di lettura OCR e spedizione dei documenti direttamente su USB, Sharepoint, cloud o e-mail.

Per le realtà che richiedono ancora oggi il supporto Fax, è possibile beneficiare dell’unità interna a colori con 100 pagine di memoria, in grado di supportare invio e ricezione in digitale tramite software PC.

HP OfficeJet Pro 9012 favorisce la mobilità e la stampa/scansione tramite smartphone e tablet; questo grazie al supporto Apple AirPrint, alle applicazioni mobile, alla gestione stampa Wi-Fi Direct e alla certificazione Mopria.

La sicurezza è importante, per aggregare la stampante già in rete su una nuova postazione è richiesta una verifica tramite PIN WPS generato automaticamente dal dispositivo e mostrato sul display per 90 secondi.

Oltre a un elevato grado di integrazione, questo MFP garantisce un alto livello di sicurezza, in rapporto alla classe di appartenenza. HP OfficeJet Pro 9012 vanta sicurezza multi-point, crittografia a livello di dati, dispositivi, rete, documenti; sicurezza della rete Wi-Fi di livello enterprise e stampa sicura.

L’uso delle Smart App da mobile permette di semplificare e sincronizzare le attività più frequenti. È possibile scansionare un documento, inviarlo al cloud o via e-mail e successivamente stamparlo, il tutto tramite pochi click della App proprietaria. Si tratta certamente di un grande aiuto, soprattutto per quelle piccole realtà professionali, dove scarseggiano tempo e competenze IT specifiche.