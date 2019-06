Veritas NetBackup 8.2 semplifica la complessità IT

NetBackup 8.2 è la più recente piattaforma di Enterprise Data Services sviluppata da Veritas; un’architettura che potenzia protezione e insight su scala aziendale.

Mentre molte imprese ritengono che la maggior parte dei loro dati debba essere sottoposta a backup, la realtà è molto diversa. Secondo il recente studio Value of Data condotto da Vanson Bourne per Veritas, il 52% dei dati aziendali sono “dark data” e non gestiti dalla policy. Perché? Il più delle volte è perché le aziende non sanno quali dati esistono nella loro organizzazione o dove risiedono. NetBackup 8.2 aiuta le aziende a risolvere questo problema supportando più di 500 data source e oltre 150 obiettivi di storage, tra cui 60 fornitori di cloud. Può essere implementato per IT di qualsiasi dimensione, trasformandolo nell’approccio più versatile ed estensibile alla gestione dei dati disponibile oggi sul mercato.

Greg Hughes, CEO di Veritas

La complessità dell’infrastruttura sta impattando negativamente la capacità dell’IT di soddisfare le odierne esigenze delle imprese. La nostra nuova Enterprise Data Services Platform, alimentata da NetBackup 8.2, è stata progettata per consentire alle aziende di ottenere il controllo dei propri dati per aiutarle a gestire la crescita, ridurre l’impatto dei ransomware e dimostrare l’aderenza alle normative sia per gli ambienti on premise e che in cloud.

NetBackup 8.2 include molte novità, tra queste un’architettura completamente agentless per VMware, il supporto per RedHat Virtualization e OpenStack e la certificazione Docker per il backup e recovery di container.

Il sistema consente di accelerare il processo di adozione del cloud, grazie a backup verso la “nuvola” due volte più veloci e al supporto per AWS Snowball Edge, con controlli di accesso AWS, miglioramenti alla soluzione Veritas Cloud Catalyst per la protezione dei dati su AWS, classi di archiviazione storage cloud come Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Glacier e Amazon S3 Glacier Deep Archive.

Il sistema assicura un elevato tasso di automazione del disaster recovery verso e nel cloud, oltre a una protezione dei dati cloud-native con la consistenza applicativa per Oracle, Microsoft SQL e MongoDB.

Ajit Sharma, Business Optimisation IT Director di Telefónica UK

Telefónica è un utente di lunga data di NetBackup. Lo usiamo per proteggere i dati in tutta la nostra azienda e per soddisfare la conformità alle normative. Siamo entusiasti di come la nuova piattaforma Veritas Enterprise Data Services si basi sulle funzionalità di NetBackup, dandoci la possibilità di standardizzare e semplificare la gestione dei nostri dati.

La tecnologia giusta per le aziende con un business 24/7, dovrebbe fornire un’estrapolazione completa dell’infrastruttura. Dovrebbe inoltre supportare qualsiasi sistema operativo, applicazione, hypervisor, cloud e storage; fornire l’automazione e l’organizzazione del data recovery e data testing, e dare alle aziende la possibilità di monitorare la disponibilità e le prestazioni di punta delle applicazioni. Questo è ciò che Veritas InfoScale fornisce ed è il motivo per cui le aziende si fidano di essa.

Il recente studio Value of Data ha stabilito che l’83% degli intervistati ritiene che i data silos abbiano un impatto negativo sulla capacità della propria organizzazione di dimostrare la conformità normativa. Per risolvere questo problema, Veritas sta introducendo un nuovo strumento unificato di information intelligence - Veritas Information Studio - che fornisce una chiara visibilità, un’analisi mirata e un’azione consapevole sui dati.

Infostudio è l’ultima novità del portfolio Insights di Veritas, che comprende anche APTARE, la soluzione di analisi IT leader del settore per la gestione dei dati per sistemi di storage e backup per ambienti cloud ibridi.