Tolly certifica gli switch D-Link Serie 5000

D-Link ha annunciato che la Serie 5000 dei suoi switch per data center ha ottenuto la certificazione Tolly per quanto riguarda prestazioni e funzionalità.

Al centro delle verifiche, la gamma DXS-5000-54S, per la quale sono state approvate quasi 50 caratteristiche, tra cui velocità di trasmissione L2 e la latenza, tempi rapidi di riconvergenza in scenari di failover multi-switch, DHCP, analisi e gestione.

Disponibile con combinazioni di porte 10G, 25G, 40G, 40G o 100G e con un solido set di miglioramenti di Data Center Bridging, supporto ONIE e OpenFlow v1.3, la Serie 5000 offre agli amministratori di rete una soluzione versatile, potente ed economica per la virtualizzazione della rete dei data center.