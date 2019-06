Siemens porta la realtà aumentata in Solid Edge 2020

Siemens annuncia la disponibilità della nuova versione del software Solid Edge, con nuove funzionalità come realtà aumentata, strumenti di convalida potenziati.

Solid Edge 2020 offre nuove funzionalità di realtà aumentata che consentono agli utenti di visualizzare l'intento progettuale con nuove modalità, favorendo la collaborazione sia all'interno dell'azienda sia con fornitori e clienti, lungo tutto il processo di progettazione.

Sono stati integrati nuovi strumenti evoluti di convalida per effettuare simulazioni di movimento e vibrazioni che consentono ai clienti di ridurre il ricorso a costosi prototipi. L'introduzione della Model Based Definition consente inoltre di definire completamente parti, assiemi e istruzioni di produzione direttamente dal modello 3D in formato digitale.

Sono state inoltre aggiunte funzionalità di nesting 2D per ottimizzare gli schemi di taglio, ridurre sprechi e costi e accelerare i processi manifatturieri. Solid Edge 2020 introduce inoltre centinaia di migliorie CAD fra cui nuove funzionalità per la lamiera, prestazioni da 3 a 10 volte più veloci per i grandi assiemi, nuovi strumenti per la migrazione dei dati e altre novità su tutto il portafoglio.

Grazie a queste migliorie, il software è facile da usare, implementare e manutenere, oltre a favorire l'evoluzione del processo di sviluppo prodotto in tutti i suoi aspetti.