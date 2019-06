Proofpoint Enterprise Archive per e-discovery e compliance

Enterprise Archive è la risposta di Proofpoint alle esigenze di compliance e sicurezza, che si stanno evolvendo alla luce della crescita dei dati.

Proofpoint Enterprise Archive integra in modo nativo funzionalità analitiche e intelligenza artificiale con i dati archiviati, sulla base della Technology Assisted Review (TAR). TAR è il processo che definisce la classificazione elettronica effettuata da un software sulla base di categorie predefinite o di input da parte di analisti esperti, ma anche l’utilizzo di un codice predittivo per contrassegnare i dati in base alla loro rilevanza, ed è ormai divenuta una best practice per le istituzioni finanziarie che si trovano a immagazzinare grandi quantità di dati.

Grazie all’utilizzo della Technology Assisted Review e di funzionalità analitiche di e-discovery, Proofpoint Enterprise Archive si distingue dalla concorrenza per la sua capacità di analizzare centinaia di migliaia di messaggi in un tempo infinitamente inferiore a quanto sarebbe possibile con processi umani – prima di esportare gli stessi dati per una review. Se altri produttori di soluzioni di archiviazione restano in attesa, cercando di mantenere il passo dei requisiti attuali di intelligenza artificiale, i clienti Proofpoint che operano nel campo dei servizi finanziari hanno già accesso a questa funzionalità che permette loro di ottimizzare i costi.

Proofpoint Enterprise Archive permette di rispondere a necessità di e-discovery in modo veloce, completo ed economicamente sostenibile. Completamente automatizzata, questa soluzione aiuta a raccogliere, conservare, identificare e gestire le informazioni e le relative disposizioni, operando sulla gamma più vasta di fonti di informazioni archiviate elettronicamente (ESI), che comprende email, tool collaborativi enterprise, social media e messaggi SMS. Le sue avanzate funzionalità di e-discovery permettono di accelerare un primo assessment delle pratiche, di supportare il team legale e di prepararsi in modo efficace alle dispute legali.



Proofpoint Enterprise Archive offre:

- La possibilità di effettuare in pochi secondi ricerche gestite centralmente, con attività di review e legal hold su tutti i contenuti

- Un controllo self-service per i team legali grazie a un workflow di e-discovery collaudato e intuitivo, che riduce al minimo la necessità di ricorrere all’IT

- Export illimitato, self-service e alte prestazioni, verso numerosi formati di file

- Strumenti opzionali di visualizzazione e-discovery e analisi di machine learning per consentire una miglior gestione delle pratiche