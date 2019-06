Trend Micro al top nella Enterprise Email Security

Trend Micro è leader nella sicurezza email per aziende, secondo il report “The Forrester Wave: Enterprise Email Security, Q2 2019.Trend Micro ha ottenuto il punteggio più alto nelle categorie “technology leadership” (area strategia di prodotto), “deployment options” e “cloud integration”, ricevendo il punteggio più alto tra tutti i 12 vendor valutati nella categoria strategia.

Wendy Moore, Vice President of Product Marketing for Trend Micro

Il principale vettore delle minacce continua a essere l’email e questo determina il nostro impegno per un’innovazione continua. Le valutazioni degli analisti sono critiche per valutare le soluzioni. A mio parere, questo report mette in risalto le nostre nuove tecnologie di intelligenza artificiale, come le analisi relative allo stile di scrittura e la visione artificiale, oltre alle soluzioni che proteggono le piattaforme email in cloud come Office 365 e Gmail, che ci hanno aiutato a bloccare oltre 41,5 miliardi di minacce nel 2018.

Circa l’86% di tutte le minacce bloccate da Trend Micro l’anno scorso è arrivato via email. Il phishing, le truffe Business Email Compromise, gli URL maligni, gli allegati malevoli e le perdite di dati accidentali o deliberate, sono sfide comuni.

Le aziende che utilizzano Trend Micro beneficiano di un’esperienza di diversi decenni nella protezione email, più una visione strategica nell’anticipare le nuove minacce. Questa combinazione continua a posizionare Trend Micro come azienda all’avanguardia nell’Industry della security.

L’utilizzo di tecniche cross generazionali di security è il miglior approccio per ottenere una protezione integrata contro le minacce. Una di queste tecniche include Writing Style DNA, uno strumento potenziato dall’intelligenza artificiale che aiuta a individuare le truffe BEC analizzando il contenuto delle email. A oggi, questo tool ha individuato 5.400 attacchi a 160 organizzazioni, facendo risparmiare alle aziende 858 milioni di dollari. Un’altra caratteristica di Trend Micro è l’analisi di immagini elaborate attraverso la visione artificiale in combinazione con il machine learning, per individuare finte pagine log-in e proteggere dagli attacchi di phishing.

La email security di Trend Micro si avvantaggia di una condivisione intelligente a tutti i livelli dell’infrastruttura IT, per offrire una connected threat defense. È disponibile in opzioni multiple di deployment, appliance fisiche e virtuali, software on-premise, servizi SaaS e come soluzione ibrida. Trend Micro è l’unico vendor che offre una protezione a due livelli attraverso una soluzione API+SMTP cloud-based, per una protezione avanzata dalle minacce.