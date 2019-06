Asus ProArt PA34VC, display curvo per i professionisti

Asus annuncia l’arrivo in Italia di ProArt PA34VC, un monitor professionale curvo da 34,1" con risoluzione UWQHD e pannello IPS.

Pensato per i grafici, i designer, i fotografi e i videomaker, è in grado di riprodurre il 100% dello spazio colore sRGB.

ProArt PA34VC è stato pre-calibrato in fabbrica per garantire un elevato standard di accuratezza colore (Delta-E < 2) e dispone della tecnologia hardware di calibrazione Asus ProArt Calibration.

La doppia porta Thunderbolt 3 USB Type-C (USB-C) assicura una connettività versatile ed ampiamente compatibile, una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps ed eroga fino a 60 W per alimentare dispositivi esterni.

ASUS ProArt PA34VC include anche le tecnologie Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) permettendo di gestire simultaneamente diverse sorgenti e impostazioni di colore.

Il pannello ultrawide QHD del ProArt PA34VC ha una risoluzione pari a 2,4 volte quella di un tradizionale display FHD, assicurando il 35% di spazio utile in più rispetto a un display della stessa altezza.

Grazie al pannello curvo ultrawide da 34,1 pollici in formato 21:9 ed angolo di curvatura 1900R che assicura sempre uguale distanza tra gli occhi e l’intera superficie dello schermo, Asus ProArt PA34VC permette di avere a disposizione un ampio spazio di lavoro.

ProArt PA34VC integra un pannello IPS con angolo di visione di 178 gradi in orizzontale e in verticale per una visualizzazione ottimale da qualsiasi angolo. La tecnologia HDR-10 (High Dynamic Range) permette di riprodurre le aree chiare in maniera più dettagliata e brillante e al contempo avere neri più profondi.

ASUS ProArt PA34VC è anche dotato di sistema di compensazione dell'uniformità al 95% per ridurre eventuali fluttuazioni di luminosità e colore tra le diverse aree dello schermo.

Inoltre, il nuovo arrivato di casa ASUS è anche compatibile con i più diffusi sistemi hardware di calibrazione, tra cui X-Rite i1 Display Pro e Datacolor Spyder serie 5.