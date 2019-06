Synology DS419slim, consumi contenuti con i drive da 2,5”

Synology DiskStation DS419slim è un NAS ultracompatto per ambienti Soho, uno storage di rete facile da configurare, pensato per abilitare il personal cloud.

Pur disponendo di quattro drive bay, il dispositivo è particolarmente compatto per via dell’impiego di sole unità disco da 2,5”.

Katarina Shao, Product Manager presso Synology

Ancora molte persone fanno fatica a gestire i file sparsi tra cloud pubblici, unità USB e PC. Il DS419slim agisce come un Personal cloud affidabile e intelligente e grazie alle sue potenti capacità di gestione file consente di tenere in ordine e sotto controllo foto, video e documenti importanti. Oltre ad agevolare l'accesso, la condivisione e la sincronizzazione di tutti i file su molteplici piattaforme, il DS419slim mette a disposizione anche una libreria multimediale dalla quale trasmettere in streaming i contenuti digitali sui propri dispositivi mobili.

Grazie a una architettura con CPU quad-core altamente ottimizzata, il sistema offre prestazioni sino a 223 MB/s in lettura, a fronte di un consumo tipico di appena 20,28 W.

La piattaforma include due porte LAN con supporto failover e Link Aggregation e possibilità di realizzare array RAID avanzati, come per esempio RAID 5 e 6.

DS419slim integra il sistema operativo DiskStation Manager, un ambiente dotato di diverse applicazioni che potenziano la produttività lavorativa.