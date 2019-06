Epson WorkForce Enterprise, nuovi MFP inkjet da 100 ppm

Epson WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW è un multifunzione monocromatica da 100 ppm, ideale per la stampa di grandi volumi sino al formato A3.

Carla Conca, Business Manager Visual Instruments e Prodotti Ufficio di Epson Italia

Il nuovo modello della gamma WorkForce Enterprise offre la velocità necessaria per stampare in modo affidabile negli ambienti con esigenze particolari, quali i magazzini logistici o gli uffici che si occupano di stampa reprografica. Grazie alle prestazioni e all'affidabilità della tecnologia Epson, è possibile stampare bolle di accompagnamento in alta qualità per ogni singola consegna, affinché la merce giunga a destinazione al momento giusto, e consentire così ai clienti di controllare il contenuto evitando errori.

La testina inkjet, che assicura una velocità di stampa e qualità molto elevate, è stata progettata sulla base di una tecnologia scalabile che Epson ha utilizzato per la prima volta in sistemi industriali, come le stampanti per etichette in grandi tirature. Il particolare design della testina, larga appena 43 mm e contenente 8.676 ugelli, consente di rilevare con facilità gli inceppamenti, mentre la tecnologia Epson Variable-sized Droplet riduce la formazione di banding. Tutti questi accorgimenti non solo migliorano le prestazioni, ma forniscono anche la velocità e l'affidabilità richieste negli uffici con alti livelli di produttività, dove i tempi di fermo non sono accettabili.

L'autonomia permette di stampare fino a 120.000 pagine in bianco e nero senza sostituire gli inchiostri, per cicli di stampa continui e senza interruzioni.

Per migliorare ulteriormente la qualità della stampante, Epson offre una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui la correzione automatica della testina di stampa per eliminare la formazione di banding e un nastro trasportatore elettrostatico che assicura la qualità delle stampe anche ad alte velocità. Nella modalità codici a barre, i bordi vengono stampati con la massima precisione.

Il vassoio opzionale da 3.000 fogli consente di raggiungere una capacità carta massima di 5.350 fogli, mentre la fascicolatrice con impilatore da 4.000 fogli assicura una maggiore efficienza, facendo risparmiare tempo e fatica. WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW è inoltre compatibile con un'ampia gamma di soluzioni, tra cui Epson Print Admin e Document Capture Pro. Mediante la Epson Open Platform, le soluzioni di terze parti possono aggiungere ulteriori funzionalità, dalla gestione remota alla contabilità fino al pull printing.