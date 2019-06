Equinix e IBM Cloud accelerano l’adozione ibrida del cloud

Equinix amplia la partnership con IBM Cloud per portare la connettività privata e scalabile alle imprese globali al digital edge tramite Equinix Cloud Exchange Fabric.

Grazie a questa collaborazione, già attiva da tempo, IBM Cloud Direct Link Exchange è stato implementato in più data center Equinix International Business Exchange in tutto il mondo.

Per consentire implementazioni cloud ibride per le imprese, Equinix e IBM stanno sfruttando ECX Fabric a livello globale per fornire connettività privata a IBM Cloud, compresi Direct Link Exchange, Direct Link Dedicated e Direct Link Dedicated Hosting.



Inoltre, Equinix ha aderito al programma IBM Cloud Direct Link Service Provider, fornendo almeno un punto di presenza Direct Link in ciascuno dei mercati strategici di IBM e consentendo connessioni private a IBM Cloud che soddisfano le esigenze di trasformazione digitale di molte aziende di oggi. In questo modo, i clienti di 16 aree metropolitane presenti nel mondo possono ora creare un cloud on-ramp sicuro privato per connettersi a IBM Cloud. Bypassando efficacemente l’Internet pubblico, i clienti possono utilizzare ECX Fabric per implementare soluzioni cloud ibride e a bassa latenza che si collegano direttamente a IBM Cloud e aiutano a scalare dinamicamente la loro infrastruttura IT al digital edge.

ECX Fabric è un servizio di interconnessione on-demand SDN-enabled, che consente a qualsiasi azienda di connettersi tra la propria infrastruttura distribuita e l’infrastruttura distribuita di qualsiasi altra azienda, compresi i più grandi network service provider e cloud provider del mondo, sulla piattaforma Equinix.

Direct Link, il servizio di interconnessione privata di IBM Cloud, fornisce ai clienti una connessione alla rete aziendale locale o al data center privato sulla piattaforma IBM Cloud. Utilizzando ECX Fabric, i clienti di IBM Cloud Direct Link possono beneficiare di una disponibilità di rete sicura e scalabile per la piattaforma IBM Cloud.

La soluzione IBM Cloud Direct Link Dedicated Hosting offerta dai data center Equinix IBX fornisce spazio, potenza e connettività con accesso diretto a IBM Cloud tramite ECX Fabric. Questo migliora le prestazioni della rete, fornendo alle aziende il supporto sicuro e personalizzato necessario per workload dedicati che richiedono una latenza prevedibile. Insieme, questo permette alle aziende globali di sfruttare le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati, la blockchain e l’intera suite di servizi IBM Cloud, sapendo che i loro dati sono protetti con sicurezza di livello enterprise.

IBM Cloud ha implementato un maggior numero di sedi Direct Link con Equinix rispetto a qualsiasi altro fornitore. Le aree metropolitane attuali includono Amsterdam, Chicago, Dallas, Francoforte, Hong Kong, Londra, Melbourne, New York, Parigi, São Paulo, Silicon Valley, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto e Washington D.C.

La connettività diretta e privata a fornitori di servizi cloud strategici come IBM Cloud è essenziale in quanto la trasformazione digitale alimenta una maggiore domanda di servizi digitali localizzati at the edge. Secondo il volume 2 dell’Indice di Interconnessione Globale (GXI), uno studio di mercato pubblicato recentemente da Equinix, l’interconnessione tra imprese e fornitori di cloud e IT dovrebbe crescere del 98% all’anno fino al 2021, supportando le aziende nella creazione di nuovi servizi digitali e la migrazione dei carichi di lavoro esistenti verso piattaforme cloud di terze parti.