Deutsche Telekom sfrutta i servizi biometrici di Nuance

Deutsche Telekom sceglie le evolute piattaforme e i servizi per la biometria di Nuance; l’obiettivo è la semplificazione dei processi di autenticazione.

A soli cinque mesi dall’implementazione, il 75% degli utenti si dichiara soddisfatto di questa nuova modalità di autenticazione, più conveniente e comoda rispetto a ricordare le cifre dell’ID del proprio account. Deutsche Telekom è la prima azienda in Germania ad aver sfruttato la biometria vocale per fornire alla propria utenza un percorso più fluido e sicuro ai servizi di supporto e assistenza clienti.

Deutsche Telekom ha integrato la biometria vocale di Nuance all’interno della propria linea telefonica di assistenza ai clienti esistente – già supportata dalla tecnologia conversazionale basata su intelligenza artificiale dell’azienda americana – per consentire ai clienti di esprimere le proprie richieste in maniera naturale, anziché navigare in un menu telefonico complesso.

Grazie all’impiego della biometria vocale i clienti di Deutsche Telekom possono utilizzare la propria voce per confermare la propria identità quando chiamano per ricevere assistenza. Invece di inserire lunghe informazioni come i numeri dell’account, gli abbonati pronunciano semplicemente la passphrase “Bei der Telekom ist meine Stimme mein Passwort” (“Da Telekom la mia voce è la mia password”) che è abbinata alla loro impronta vocale unica, analogamente a un'impronta digitale, per ottenere accesso al proprio account.

La tecnologia biometrica vocale di Nuance sta attualmente migliorando l'esperienza e la soddisfazione complessive dei clienti sul canale telefonico di Deutsche Telekom, oltre a ridurre i tempi di gestione delle chiamate. In futuro, la stessa tecnologia potrà semplificare l'autenticazione su altri canali, incluse le app mobili e il web.