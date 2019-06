HPE nomina Commvault Technology Partner of the Year 2019

A giugno, durante il Global Partner Summit di HPE di Las Vegas, Commvault è stata nominata Hewlett Packard Technology Partner of the Year — Storage Solutions 2019. Commvault ha ricevuto questo riconoscimento per la stretta integrazione delle sue soluzioni di data protection con la gamma storage e server di HPE, che permette ai clienti di essere pronti per il cloud e di generare superiore valore di business.

L’attività di integrazione promossa da Commvault sui prodotti server e storage di HPE ha portato a offrire diverse soluzioni congiunte, che permettono di:

-ottimizzare i costi storage, ed effettuare in modo affidabile backup e migrazioni di dati verso cloud differenti, grazie all’integrazione di Commvault Complete Backup & Recovery con HPE StoreOnce Catalyst.

-Effettuare backup più veloci e frequenti dallo storage primario, grazie all’integrazione tra lo snapshot management Commvault IntelliSnap con i sistemi HPE 3PAR, Nimble e XP7.

-Erogare un servizio gestito in modalità pay-as-you-go che fornisce una soluzione completa di backup and recovery – hardware, software e servizi – usando HPE GreenLake Backup supportato da Commvault.

-Ottenere prestazioni prevedibili e scalabili sfruttando un’architettura scale-out sotto forma di un design verificato di riferimento Commvault HyperScale™ Software per sistemi HPE ProLiant e Apollo.

-Offrire una soluzione certificata di data protection per ambienti hybrid cloud usando HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack con il software Commvault.

Per rendere le cose ancora più semplici, Commvault fa parte di HPE Complete, che permette a partner e clienti di acquistare prodotti a marchio di altre aziende con garanzia di interoperabilità validata da HPE a completamento della propria soluzione.

Paul Hunter, Senior Vice President Of Worldwide Partner Sales, HPE

È un onore premiare le realtà che si distinguono nello sviluppo della loro collaborazione con HPE e che sviluppano opportunità congiunte di business grazie a soluzioni collaborative per i nostri clienti comuni. HPE si impegna nell’innovazione di nuove soluzioni e a rendere possibile una crescita comune assieme ai nostri migliori partner, di cui i nostri premi riconoscono partnership, collaborazioni e successi.