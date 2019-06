HMD, Google e CGI insieme per telefoni Nokia più performanti

HMD Global ha recentemente avviato una collaborazione con Google Cloud e CGI per la migrazione e l’archiviazione di dati di prestazioni e attivazioni dei telefoni Nokia. L’iniziativa, che coinvolge la Google Cloud Region di Hamina in Finlandia, ha lo scopo di offrire livelli ancora più elevati di esperienza d’uso e di assistenza ai fan dei telefoni Nokia, migliorando velocità e precisione degli aggiornamenti dei device.

Sfruttando le tecnologie di machine learning e analisi dei dati di Google Cloud e l’expertise di CGI in ambito cloud e data science, HMD Global riesce a ottimizzare l’analisi delle informazioni, offrendo un notevole beneficio in termini di esperienza ai fan di tutto il mondo.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global

I fan di tutto il mondo apprezzano che ogni smartphone Nokia sia basato su Android puro e riceva aggiornamenti di sicurezza ogni mese, oltre agli update di sistema per 2 anni. Ci impegniamo affinché ogni smartphone Nokia resti nuovo più a lungo e tutti possano beneficiare delle ultime innovazioni di Google, per questo rilasciamo i nuovi aggiornamenti del sistema operativo Android più velocemente di ogni altro produttore. Questo è il motivo per cui i consumatori possono fare affidamento sui loro smartphone Nokia. Oggi compiamo un altro passo significativo per ripagare ulteriormente questa fiducia. Nel rispetto del nostro DNA finlandese, abbiamo infatti deciso di collaborare con Google Cloud Platform per far fronte alle nostre crescenti esigenze di storage dei dati, incrementando gli investimenti nel nostro paese d’origine.

Eva Fors, Managing Director, Google Cloud Northern Europe

Poiché il 100% di energia elettrica utilizzata da Google a livello globale è ricavata da energia rinnovabile, la Google Cloud Platform non solo soddisfa le esigenze di software e dati di HMD Global, ma garantisce anche la piena sostenibilità della soluzione, aumentando il nostro investimento negli anni a venire.

I primi smartphone Nokia ad avere i dati archiviati nel nuovo centro saranno quelli arrivati a partire da Nokia 4.2, Nokia 3.2 e Nokia 2.2, mentre la migrazione di quelli dei precedenti modellicomincerà dopo l’aggiornamento ad Android Q a partire da fine anno e sarà completata nel 2020.

CGI ha creato l’infrastruttura tra i dati di back-end e gli smartphone con un’architettura costruita efficientemente e una struttura di costi ottimizzata. HMD Global ne sfrutta inoltre le competenze nell’analisi avanzata per l’esecuzione e il monitoraggio della soluzione al fine di ottimizzarne il potenziale.

Martti Reilander, Vice-President, Advanced Analytics Solutions di CGI Finlandia

Implementando le più recenti tecnologie di analisi e acquisizione dei dati combinate con l’expertise degli ingegneri e data scientist di CGI, HMD Global non solo è in grado di potenziare la sicurezza dei dati, ma anche di mettere a frutto l’esperienza degli utenti. L’analisi di utilizzo dei telefoni e soddisfazione degli utenti, offre importanti informazioni per lo sviluppo di nuovi smartphone capaci di assicurare servizi ed esperienze ancora migliori ai fan Nokia di tutto il mondo.

Questa partnership rafforza ulteriormente l’impegno di HMD Global per aderire a tutte le misure e normative di sicurezza europee, inclusi i regolamenti sulla privacy dei dati emanati dall’UE, come il GDPR.