Qlik amplia la gamma di servizi con l’acquisizione di Attunity

Qlik acquisisce il 100% di Attunity per trasformare dati grezzi in informazioni fruibili, combinando i data integration con analytics all'avanguardia in tempo reale. L'accordo di chiusura riunisce il principale fornitore di soluzioni di integrazione dati e gestione dei Big Data con le analytics e la piattaforma di BI leader del mercato, accelerando la capacità delle aziende di trasformare i dati grezzi in informazioni condivise tramite analytics in tempo reale.

Qlik ha acquisito tutte le azioni ordinarie in circolazione di Attunity per un valore totale di circa 560 milioni di dollari. L'acquisizione è stata completata il 6 maggio, in seguito alla soddisfazione di tutte le condizioni di chiusura stabilite dal contratto di fusione, e con il conseguimento di tutte le approvazioni e liberatorie antitrust, e alla scadenza dei 30 giorni obbligatori successivamente all'approvazione degli azionisti del 7 aprile, in conformità con la legge israeliana. Gli azionisti di Attunity riceveranno US $ 23,50 per azione in contanti, senza interessi e decurtati di eventuali ritenute, per ogni azione ordinaria posseduta dal momento immediatamente prima dell'acquisizione.

Riunendo le soluzioni di data integration di Attunity con le soluzioni di gestione dei dati e di catalogazione di Qlik Data Catalyst, Qlik offre ai clienti una piattaforma completa di integrazione dei dati per trasformare i dati grezzi in una risorsa governata e destinata all'analisi. Questa piattaforma consente lo spostamento di dati in tempo reale attraverso più ambienti cloud e data lake che, combinati con analytics predittive e intelligenza artificiale, scalano le informazioni in tempo attraverso l’intera struttura aziendale.

Combinando Attunity con Qlik Data Catalyst, Qlik fornirà la piattaforma necessaria ai clienti per abilitare le moderne architetture di dati e DataOps per Analytics. Attunity estende le capacità di data integration di Qlik attraverso lo streaming di dati multipiattaforma e la consegna automatizzata di set di dati pronti per l’analisi che favoriscono il passaggio verso le analytics su cloud e in tempo reale. Coerentemente con la visione di Qlik per la terza generazione di business intelligence, una moderna strategia di integrazione dei dati crea le basi per una strategia analitica aziendale che guida le intuizioni, migliora il processo decisionale e trasforma le organizzazioni

Qlik garantirà che i prodotti di Attunity continuino a supportare e a integrarsi con tutti gli ambienti cloud, dati, analisi e BI offerti dai leader di mercato. L'acquisizione si basa anche sull'ecosistema di partner di Qlik, che acquisirà la rete di partner di Attunity per espandere ulteriormente la portata di Qlik sul mercato e rafforzare la gestione dei data lake e delle partnership di infrastruttura cloud, tra cui Microsoft, Amazon AWS, Google, Cloudera e Snowflake.