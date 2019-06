Bitdefender dedica agli MSP una gamma più estesa di servizi

Bitdefender presenta la release di Managed Services Provider, che ne consolida la strategia di crescita contribuendo anche ad accelerare la crescita dei partner. La nuova struttura di partnership offrirà agli MSP - sempre più spesso chiamati a consultarsi su questioni di sicurezza informatica - un vantaggio competitivo grazie alla possibilità di accedere a tecnologie avanzate di mercato e all'opportunità di sviluppare il proprio business sfruttando una gamma più estesa di servizi, semplificando però allo stesso tempo gli aspetti operativi.

Cristian Corabu, Senior Director, Worldwide Enterprise Marketing

I clienti chiedono più servizi legati alla sicurezza e Bitdefender investe costantemente nello sviluppo del mercato della sicurezza informatica. Grazie all'introduzione del programma MSP e agli aggiornamenti del programma PAN i nostri preziosi partner continueranno a beneficiare della possibilità di aggiungere nuovi servizi e tecnologie al loro portfolio. La decisione di rafforzare il Partner Advantage Network Program con il nuovo programma MSP, consolida la strategia di crescita globale di Bitdefender. Questo ampliato prtofolio per il canale crescerà rapidamente e permetterà a Bitdefender e ai suoi partner di eccellere. Il programma PAN di Bitdefender offre un valore reale e dimostrabile e una chiara differenziazione per i partner che investono in Bitdefender in qualità di loro fornitore preferito. Siamo fiduciosi che il programma MSP farà lo stesso.

Il rinnovato programma MSP offre incentivi ben strutturati, opportunità per aumentare la redditività e accelerare il ritorno sugli investimenti. Il programma si aggiunge al Partner Advantage Network Program, al Reselling Channel Program e all’Integrated Channel Program, che fanno parte della strategia di crescita globale di Bitdefender.

I plus del nuovo programma MSP

Il programma MSP di Bitdefender presenta un’architettura multi-livello, che offrirà agli MSP diversi livelli per accedere ai fondi per lo sviluppo delle attività marketing (MDF), al supporto operativo e commerciale pensato ad hoc per loro e alla possibilità di contare su un team di account manager con competenze tecniche.

-Bronze: i partner Bronze rappresentano il primo livello di ingresso per accedere al Programma MSP e hanno la possibilità di beneficiare di una politica di pricing a più fasce, visibilità sulle tipologie di utilizzo per cliente, Supporto di Livello 2 e chiavi di licenza NFR (Not for Resale) per uso interno.

-Silver: a partire da questo livello, aumentano i benefici, tra cui l’accesso a fondi MDF (Marketing Development Funds), un Partner Success Manager dedicato e l’inserimento nell’applicazione Partner Locator.

-Gold: i partner Gold sono quelli che godono dei maggiori benefici offerti dal programma MSP, tra cui un Technical Account Manager dedicato e l’eventuale ingresso nel Partner Advisory Board e Reference Program.