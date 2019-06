Parigi, BT inaugura un nuovo Cyber Security Operations Centre

Per migliorare le proprie competenze di cyber security, BT ha inaugurato a Parigi un Cyber Security Operations Center e rinnovato i Cyber SOC di Madrid e Francoforte. Il Cyber SOC di Parigi fornirà servizi avanzati di rilevamento degli incidenti, intelligence delle minacce, orchestrazione e automazione.

È stato inoltre progettato specificamente per soddisfare i requisiti della PDIS (Prestataires de Detection d’Incidents de Securitè) e della Direttiva europea NIS, che consentirebbe a BT di qualificarsi come fornitore di "Security Incident Detection Service”. Secondo la legge francese, le organizzazioni che gestiscono la Critical National Infrastructure possono contrattare solo con fornitori di sicurezza dotati di certificazione PDIS. Per BT il processo di qualificazione è attualmente in corso.

Questi nuovi investimenti in cyber security a livello europeo rafforzano ulteriormente la posizione di BT come fornitore di servizi di sicurezza nella region e a livello globale. Con 3000 specialisti della sicurezza, il network globale dei Security Operations Center protegge BT da 125.000 attacchi informatici al mese, oltre a offrire soluzioni di sicurezza a consumatori finali, governi ed aziende, compresi alcuni dei marchi più noti al mondo.

L'ultima serie di investimenti di BT consentirà una maggiore protezione ai clienti che si trovano a far fronte ai crescenti livelli di cybercrime, soprattutto quando implementano nuove tecnologie basate su cloud e Internet of Things. I clienti trarranno vantaggio dalla condivisione delle informazioni in tempo reale attraverso la rete globale dei SOC di BT, che si abbina a funzionalità interne come il supporto in lingua locale e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Kevin Brown, Managing Director di BT Security

La continua espansione delle nostre competenze nella sicurezza in Europa mostra l'impegno di BT a fornire servizi di eccellenza ai clienti della regione. Siamo sempre più considerati gli esperti più affidabili per mitigare le minacce informatiche e continuiamo a investire e ad assumere esperti per soddisfare la domanda. I nostri servizi sono progettati per soddisfare i più elevati standard al mondo nel rilevamento degli attacchi informatici e le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti .

Nell’ambito dell’attività di espansione, il Cyber SOC BT di Madrid, a breve trasferito in una nuova struttura appositamente realizzata con circa 50 cyber esperti, offrirà Cloud SIEM (Security Incident & Event Management), mettendo in condizione gli esperti che vi operano di rilevare e porre rimedio ad attacchi cyber di tutti i tipi e generare su richiesta report di conformità che evidenzino in tempo reale lo stato di rischio dell’organizzazione. A luglio, inoltre, il SOC BT di Francoforte, inaugurato nel 2017, offrirà servizi Cloud SIEM direttamente ai clienti, armonizzando ulteriormente il portafoglio di servizi BT in Europa e nel mondo. Il SOC di Francoforte offre un'ampia gamma di servizi di sicurezza a clienti regionali e internazionali, assicurando che i loro dati siano gestiti e archiviati in conformità alla normativa tedesca.