Wiko View3 Collection, smartphone versatili per tutte le tasche

L’azienda francese presenta tre nuovi smartphone; i prodotti Wiko vantano prezzi accessibili e funzionalità in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti.

Wiko ha svelato la View3 Collection e i dispositivi di nuova generazione, sviluppati secondo i trend tecnologici più moderni.

Esperienza immersiva ultra-wide, batteria a lunga durata e prestazioni più elevate con il nuovo sistema Android 9 Pie, sono queste le caratteristiche principali che identificano i tre nuovi smartphone della collection di Wiko.

View3 Lite si propone come device completo ed equilibrato, con un design raffinato e un prezzo a portata di tutti. View3 rappresenta invece il segmento intermedio dell’offerta Wiko e offre il giusto compromesso tra prestazioni e costo; View3 Pro è invece il top di gamma, con performance in grado di soddisfare anche i più esigenti.

La batteria risulta un elemento fondamentale per la scelta dello smartphone, proprio per questo Wiko ha deciso di usare un accumulatore long lasting da 4.000 mAh. SmartViser, ente indipendente e riconosciuto nel Device Testing, ha certificato la durata degli smartphone tra una ricarica e l’altra: View3 ha toccato le 59 ore di autonomia, mentre View3 Pro ha raggiunto le 49 ore.

Anche il comparto fotografico è stato profondamente rivisto, con le 3 fotocamere posteriori per il View3 Pro e il View3 e sensore IMX486 di Sony da 12 MPixel. Alla fotocamera principale è stato affiancato un obiettivo grandangolare da 13 MPixel, mentre la terza fotocamera è progettata per garantire un realistico effetto bokeh.

Il View3 lite ha un obiettivo principale da 13 MPixel e un sensore secondario da 2 MPixel, utile per far incrementare la profondità di campo. Le fotocamere frontali invece hanno qualità maggiori con l’aumento di prestazioni del device, infatti View3Pro è dotato di sensore da 16 MPixel, View3 si ferma a 8 MPixel, e la variante Lite incorpora un componente da 5 MPixel.

La piattaforma hardware risulta equilibrata per ciascun modello. Wiko View3 Pro è disponibile con 128 GByte di storage e 6 GByte di RAM, oppure 64 GByte + 4 GByte. View3 è invece dotato di 64 GByte + 3 GByte di RAM, per scendere a 32 GByte + 2 GByte di RAM per View3 Lite.

View3 Pro dispone di una CPU Mediatek Helio P60 di tipo Octa-Core, un componente fortemente vocato per il multitasking e capace di accelerare software impegnativi e l’uso quotidiano.

View3 è invece dotato del processore Helio P22 a 12 nm, che promette un’esperienza d’uso fluida, grazie agli otto core hardware.

L’architettura Cortex A55 che caratterizza il View3 Lite consente buone performance generali e una grande fluidità utilizzando più applicazioni simultaneamente.

In termini di design il View3 Pro introduce un corpo compatto e ben rifinito, con display full screen da 6,3” con risoluzione FHD+; View3 e la versione Lite hanno due display HD rispettivamente di 6,29” e 6,09”. Le cover posteriori, disponibili in varie colorazioni e realizzate in materiale simil vetro, conferiscono agli smartphone un aspetto raffinato e distintivo.

All’atto pratico, durante una veloce sessione di utilizzo, i device risultano facilmente maneggiabili anche con una sola mano, nonostante la cover lucida risulti leggermente scivolosa. La versione Lite è molto leggera: il peso aumenta invece per le varianti più potenti. I display godono di un ottimo livello di retroilluminazione, un particolare che va a vantaggio della nitidezza complessiva delle immagini e della capacità di restituire colori intensi.

View3 Pro e View3 vantano un comparto fotografico completo e di alto livello, capace di operare rapidamente anche abilitando lo zoom e in condizioni di scarsa luminosità. La versione Lite è invece leggermente inferiore, con una più limitata resa cromatica e una certa preponderanza di rumore digitale con scarsa luce.



Oltre alla buone caratteristiche di serie, i nuovi smartphone Wiko si distinguono per i prezzi competitivi. View3Lite è disponibile a 129,99 euro, mentre View3 è proposto a 179,99 euro. Per quanto riguarda le versioni Pro assistiamo a un aumento di prezzo che posiziona lo smartphone nel segmento di mercato leggermente superiore. La versione da 64 GByte costa infatti 249,99 euro, che diventano 299,99 euro se si opta per la variante da 128 GByte.

Wiko offre una Collection eterogenea, con l’obiettivo di soddisfare più fasce d’utenza. La versione Lite è interessante per chi non richiede allo smartphone particolare prestazioni e si propone con un prezzo davvero vantaggioso.

View3 risulta probabilmente il miglior compromesso in termini di performance (molto vicine al modello Pro) e con un prezzo accattivante. View3 Pro è destinato ai consumer più esigenti; si tratta di un prodotto competitivo se paragonato a smartphone della stessa fascia di prezzo.