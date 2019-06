Libraesva coadiuva Villa Esperia nella lotta alle minacce

L’importanza di affrontare il rischio di minacce via e-mail in una struttura sensibile è stato affrontato da Libraesva insieme ai responsabili ICT della casa di cura. La Casa di Cura Villa Esperia è un centro ospedaliero nel cuore delle verdi colline dell’Oltrepò Pavese, parte di un più ampio gruppo sanitario che opera in nord Italia offrendo percorsi di salute personalizzati. La struttura è un’eccellenza che si avvale di un team multi professionale e di tecnologie di ultima generazione, con una particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione di una cultura della salute diffusa, e sviluppa, grazie all’esperienza e al continuo impegno, un modello di assistenza sanitaria che pone il paziente al primo posto.

Presso il centro di Salice Terme, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o in solvenza, sono disponibili check-up personalizzati, visite specialistiche, terapie e diagnostica erogati sia in regime ambulatoriale, nel contesto di un poliambulatorio che comprende oltre 19 specialità mediche, sia di MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) e Day hospital.

Cuore della struttura sono i reparti di riabilitazione in ricovero ordinario, che propongono iter riabilitativi neuromotori, cardiologici, pneumologici e dedicati ai disturbi della sfera nutrizionale e dell’obesità. La Casa di Cura, inoltre, è attiva sul territorio attraverso il servizio di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e nella gestione dei pazienti cronici come ente gestore accreditato da Regione Lombardia.

La sfida

Villa Esperia cercava una soluzione in grado di ridurre radicalmente la superficie di attacco e il livello di esposizione alle minacce diffuse via email, per nulla tollerabile visti il tipo di servizi offerti e la particolare sensibilità dei dati gestiti.

Dopo avere analizzato e testato diverse soluzioni, alcune sviluppate anche da vendor affermati, Villa Esperia ha deciso di richiedere una trial gratuita dell’Email Security Libraesva. Con il supporto di Digiway Srl sono stati analizzati aspetti e peculiarità del prodotto e, in brevissimo tempo, l’azienda ha deciso di adottare la soluzione a protezione delle proprie mailbox.

Benefits

- Zero falsi positivi;

- Sicurezza e protezione dei dati aziendali grazie alle Sandbox proprietarie che forniscono una protezione a 360° contro tutte le minacce di nuova generazione, sia in entrata che in uscita;

- Interfaccia semplice e dashboard completa per una chiara visione delle informazioni relative alle email che transitano nel sistema;

- Tempi di deployment ed integrazione ridotti e gestiti autonomamente;

- Soluzione in cloud altamente scalabile;

- Pochissime esigenze in termini di risorse e gestione umana;

- Risparmi sui costi e supporto costante.