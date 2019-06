Ora TeamViewer è sui dispositivi mobili Android di Zebra

TeamViewer ha reso disponibili le funzionalità di controllo remoto per il servizio di Remote Control Event Injection di Zebra Technologies anche per dispositivi Android.

Alfredo Patron, Executive Vice President of Business Development di TeamViewer

Siamo entusiasti di mettere a disposizione dei dispositivi di Zebra basati su Android le nostre funzionalità di connessione remota, leader del settore. Supportiamo la più ampia gamma possibile di endpoint e ora le aziende possono accedere, controllare e fornire assistenza a una vasta gamma di dispositivi Zebra, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la soddisfazione dei clienti.

Amministratori IT e responsabili aziendali possono ora accedere ai dispositivi Zebra dei quali dispongono direttamente dalla piattaforma di gestione degli endpoint prescelta, unificando l'accesso remoto e le attività di supporto e mantenendo un alto livello di sicurezza e di verificabilità degli accessi. Tra i dispositivi Zebra basati su Android e supportati dalle funzionalità di TeamViewer ci sono palmari, tablet, wearable e computer per montaggio su veicoli, chioschi interattivi e soluzioni POS (point-of-sale) che utilizzano Zebra Mobility Extensions (Mx) 8.3 o versioni successive.

Grazie a questo accordo Zebra fornisce a chi lavora in prima linea nei settori della vendita al dettaglio, della sanità, dei trasporti, della logistica, della produzione, e non solo, un vantaggio competitivo destinato a tradursi in maggiore soddisfazione della clientela.

Questa nuova integrazione con la più recente API di Zebra – Remote Control Event Injection service – può essere utilizzata con la maggior parte delle piattaforme MDM (Mobile Device Management), UEM (Unified Endpoint Management) e EMM (Enterprise Mobility Management) tra cui quelle degli integration partner di TeamViewer come IBM MaaS360, MobileIron, Microsoft Intune, Sophos, Blackberry, AppTec360 e Boss.