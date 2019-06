Vectorious, microcomputer wireless con IA per il cuore

Vectorious annuncia la sperimentazione clinica internazionale di V-LAP, il primo microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco al mondo.

L’innovativa tecnologia potrà aiutare a migliorare significativamente la qualità della vita di coloro che soffrono di insufficienza cardiaca e contribuire a ridurre il numero delle ospedalizzazioni. Il primo intervento è stato portato a termine a Firenze dal professor Carlo Di Mario dell’Università degli Studi di Firenze.

Professor Filippo Crea, direttore del Polo di Scienze cardiovascolari e toraciche del Policlinico Gemelli IRCCS

Se il trial darà risultati positivi, si tratta di un potenziale balzo in avanti nell’ambito della telemedicina e della medicina personalizzata.

Il dispositivo è inserito nel setto interatriale (che separa le due camere chiamate atri) e consente di raccogliere e fornire con la massima rapidità dati molto accurati h24. Il sensore non è alimentato da batterie e può funzionare per l’intera vita del paziente. Si carica in remoto dall’esterno e trasmette in modo totalmente wireless le informazioni sull’attività cardiaca del paziente direttamente ai medici e all’ospedale, dove i tracciati saranno analizzati dai cardiologi.

Oren Goldshtien, CEO di Vectorious

Crediamo che il sistema di monitoraggio V-LAP possa rivoluzionare l’approccio al trattamento dell’insufficienza cardiaca e migliorare la condizione dei pazienti, aiutandoli ad affrontare i problemi legati all’insorgere dello scompenso. É a loro che abbiamo pensato sviluppando V-LAP.

L’intervento mininvasivo necessario per impiantare il dispositivo è a basso rischio e richiede al massimo un’ora. I dati forniti dal dispositivo vengono analizzati grazie all’uso di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning che permettono di intervenire in una fase precoce, rilevare eventi critici e aiutare i pazienti a raggiungere uno stato soddisfacente di equilibrio e sicurezza.

L’impianto del microchip permette un monitoraggio h24 dell’attività cardiaca, scongiurando il rischio di emergenze. I cardiologi che monitorano i dati inviati dal paziente, infatti, possono modificare le sue terapie al bisogno e in tempo reale.

Il dispositivo di monitoraggio cardiaco wireless V-LAP, fornito dalla società Vectorious, permetterà ai dottori di ricevere dati sempre aggiornati sulla base dei quali valutare la condizione del paziente e di tenere sotto controllo la situazione costantemente, non solo quando il paziente si sottopone agli esami richiesti.