VIA Technologies lancia il Drive Recorder VIA Mobile360 D700

VIA Technologies annuncia VIA Mobile360 D700 Drive Recorder, un sistema di sicurezza per veicoli a doppia telecamera per uso commerciale.

VIA Mobile360 D700 è un dispositivo di bordo robusto e compatto che supporta l'erogazione di potenza standard all'interno del veicolo utilizzando sia prese da 12 V, sia installazione di cavi rigidi direttamente nella scatola dei fusibili del veicolo. Include due fotocamere 1080P che catturano simultaneamente filmati video HD del conducente e degli altri occupanti della vettura, oltre alle condizioni stradali.

Con il suo supporto per l'integrazione di GPS, 4G LTE, Wi-Fi e CAN bus, VIA Mobile360 D700 può inviare al cloud dati telematici dettagliati relativi al conducente e ai veicoli in tempo reale. Tutto questo per fornire informazioni utili ai gestori di flotte e aumentare l'efficienza operativa riducendo al minimo i tempi di inattività dei veicoli, migliorando il routing e l'utilizzo degli asset e diminuendo i costi derivanti da danni a veicoli e crediti di assicurazione falsi.

È inoltre possibile impostare trigger di eventi personalizzabili per tenere i manager sempre informati sugli incidenti critici, come ad esempio le collisioni, così da poter valutare immediatamente la situazione e fornire una risposta rapida e appropriata.

Per facilitare lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e servizi di gestione della flotta, VIA Mobile360 D700 viene fornito con un SDK completo che supporta l'integrazione del cloud Microsoft Azure e VIA E-Track. È inoltre disponibile un'app di riferimento per smartphone Android personalizzabile con una ricca interfaccia grafica per la visualizzazione in tempo reale del video di viaggio e dei dati di utilizzo del veicolo.