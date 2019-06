IBM Garage apre a Milano, all’interno dell’IBM Studios

IBM ha annunciato l’apertura ufficiale dell’IBM Garage di Milano in Piazza Gae Aulenti, all’interno dell’IBM Studios.

Nell’IBM Garage le aziende di ogni settore e dimensione lavorano a stretto contatto con IBM e altri partner dell'ecosistema, attingendo a un team di esperti in ricerca, strategia, processi, applicazioni, infrastrutture e tecnologie per sviluppare nuove idee, dimostrarne il business case e l'adozione attraverso un Minimum Viable Product (MVP), per poi farlo diventare una soluzione a tutti gli effetti, da adottare nelle operazioni e nei flussi di lavoro quotidiani per produrre risultati di business.

Fondamentale per questo ambiente collaborativo è l'implementazione di pratiche agili e l'eliminazione dei tradizionali silos, per incoraggiare i partecipanti ad imparare attraverso il fare, anche commettendo errori, ma cercando di iterare spesso per intervenire rapidamente con le correzioni.

Nell’IBM Garage chiunque può entrare con un'idea o un'esigenza aziendale da indirizzare e fruire delle tecnologie e competenze più avanzate del momento - tra cui l'AI, l’automazione, la blockchain e l’IoT - tutte basate sul cloud. L'obiettivo potrebbe essere semplice, come lo sviluppo di un prototipo da testare, o più strategico, come la definizione di un percorso di evoluzione personalizzato verso il cloud - privato, ibrido o multi - progettato per fasi, da realizzare gradualmente con il supporto degli esperti di IBM.

Con le più avanzate competenze, la tecnologia applicata e nuovi modi di lavorare, l'IBM Garage aiuta le aziende a innovare e a guidare il cambiamento alla velocità delle start-up e con la scalabilità richiesta dalle imprese. Negli ultimi 18 mesi, più di 500 aziende nel mondo hanno adottato questa nuova metodologia per avviare progetti di trasformazione digitale basati su dati e AI e sostenuti da infrastrutture cloud ibride.