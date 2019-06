Partnership Thycotic e Ingecom per la distribuzione in Italia

Grazie all’accordo con Ingecom, la società spagnola Thycotic è ora in grado di entrare nel mercato italiano, rafforzando ed espandendo la sua area di business.

Thycotic ed Ingecom collaborano proattivamente in Iberia già dalla metà del 2017. Nel corso di questi anni, il VAD ha promosso con successo le soluzioni del vendor ottenendo significativi ed importanti risultati in termini di PoC, progetti realizzati e fatturato. Questo è stato possibile anche grazie all’attività svolta in qualità di Training Center e costante promozione della tecnologia PAM. Thycotic permette di proteggersi dagli attacchi informatici, con estrema efficacia, attraverso la protezione delle password, degli endpoint e delle applicazioni di controllo degli accessi. Nel corso di quest’anno, Ingecom prevede di chiudere progetti basati sulla tecnologia PAM di Thycotic in importanti aziende del mercato italiano.

Javier Modúbar, CEO di Ingecom

Siamo molto lieti di avere Thycotic nel nostro portafoglio anche per l’Italia. L’allargamento di questo accordo è la prova e la naturale conseguenza del grande lavoro che entrambe le aziende stanno facendo in Iberia. Riteniamo che Thycotic sia un produttore leader di tecnologia PAM, le cui soluzioni, quest’anno, sono e saranno sempre più prioritarie per le aziende di qualsiasi dimensione.

Silke Ahrens, Channel Director International di Thycotic

Secondo gli analisti di Gartner Privileged Access Management (PAM) è stata la priorità n. 1 per la sicurezza informatica del 2018 e continuerà ad esserlo nel 2019. È un'opportunità perfetta, per i nostri partner di canale, per continuare ad essere percepiti come consulenti fidati e aiutare i propri clienti a proteggere le chiavi dei propri regni”, Ingecom ha giocato e gioca un ruolo importante per la costruzione, il potenziamento ed il consolidamento del canale e siamo molto contenti del lavoro svolto sino ad oggi e della loro contribuzione al nostro successo nella regione.

L’esplosione della tecnologia PAM

La soluzione principale, Thycotic Secret Server, è progettata per proteggere gli account con privilegi sia “on premise” sia nel cloud. Ciò garantisce che le informazioni sensibili siano archiviate, e gestite in modo granulare eliminando il rischio di accessi non autorizzati. Secret Server consente inoltre, a qualsiasi tipologia di azienda, di gestire, condividere e scambiare automaticamente informazioni altamente confidenziali (i.e. credenziali e password, etc..), sollevando gli utenti dalla necessità di includere le proprie password in documenti quali Word o Excel. Nel caso della soluzione cloud, si può beneficiare di funzionalità quali automazione, auditing, report, alert, controllo dei flussi di lavoro e monitoraggio delle sessioni. Il tutto grazie a un supporto personalizzato.

Thycotic ha implementato le proprie soluzioni di sicurezza in organizzazioni di qualsiasi dimensione, dalle PMI ad aziende parte delle Fortune 500. Con sede a Washington DC, la società opera in tutto il mondo attraverso i propri uffici nel Regno Unito e in Australia. L'anno scorso la società ha conquistato 858 nuovi clienti e ha realizzato una crescita del 45% del fatturato rispetto all’esercizio precedente.