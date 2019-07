Unità di Difesa Tattica, il nucleo della security F-Secure

F-Secure ha creato una nuova unità chiamata “Unità di Difesa Tattica”, i cui specialisti hanno la responsabilità di creare strategie di protezione olistica.

La nuova unità è guidata dal Vice President di F-Secure, Christine Bejerasco, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile della ricerca e sviluppo della divisione “Desktop Security for Consumer” di F-Secure. L'unità si concentra sullo sviluppo di meccanismi difensivi e misure preventive in grado di affrontare problemi di sicurezza attuali e del prossimo futuro. È un'area che Bejerasco chiama la "zona di mezzo" perché aiuta a rispondere alle esigenze di sicurezza a lungo e a breve termine di persone e organizzazioni sulla base di ciò che sta già accadendo nel panorama delle minacce.

Christine Bejerasco, Vice President di F-Secure

F-Secure fa molta ricerca per scoprire nuove vulnerabilità che modelleranno le minacce future e ha molti professionisti che si misurano con gli attaccanti in tempo reale per conto delle organizzazioni e delle persone che si fidano di noi. L'Unità di Difesa Tattica lavora a stretto contatto con questi processi, ma si concentra principalmente sulla "zona di mezzo" tra le prospettive a lungo termine e le esigenze più immediate. Stiamo creando meccanismi di sicurezza più completi ed efficienti che aiutano i nostri prodotti e servizi a evolversi in base alle minacce che vediamo svilupparsi senza dipendere da aggiornamenti costanti.

Bejerasco afferma che l'attenzione dell'Unità di Difesa Tattica sulla comprensione del panorama delle minacce e sulla costruzione di difese contro le minacce attuali e a medio termine aiuterà l'azienda a creare strategie e tecnologie di protezione ampie che fungono da complemento importante a specifiche mitigazioni delle minacce