atSistemas apre la filiale italiana a Milano

atSistemas approda in Italia, a Milano, con l'obiettivo di posizionarsi come uno dei principali interlocutori del settore IT nel paese.

Con oltre 1300 dipendenti e circa 58 milioni di euro di fatturato annuo, atSistemas propone un'offerta di servizi integrati volti ad aiutare le aziende e le organizzazioni a realizzare con successo un processo di digital trasformation, attraverso una combinazione vincente di persone, tecnologia e business. La sua visione, sia per il mecato italiano che a livello globale, è dunque quella di porsi come partner strategico dei clienti, per accompagnarli in tutte le fasi dei loro progetti attraverso l'eccellenza tecnologica. Ad oggi, atSistemas ha accompagnato più di 300 clienti nel processo di digital trasformation, e ha la capacità di offrire soluzioni basate su metodologie e tecnologie come Agile, DevOps, Solution Architecture, Mobile, QA, Data Analytics, Cloud, Artificial Intelligence o Blockchain.

L'arrivo della società spagnola in Italia si inquadra nella strategia di internazionalizzazione di atSistemas, il cui focus principale è il continente europeo: la scelta di Milano è dunque strategica sia in termini geografici che di business, per gli obiettivi di espansione della società di consulenza in ambito IT.

Michelangelo Castagnone, manager di atSistemas Italia

Il nostro obiettivo è quello di diventare uno dei punti di riferimento del settore IT nel mercato italiano e di facilitare il business di aziende e organizzazioni, contribuendo allo sviluppo della società. Per fare questo ci affidiamo all'entusiasmo, all'esperienza e alle best practice delle persone che fanno parte del team di atSistemas.

atSistemas affronta questa nuova sfida nel mercato italiano come Platinum Solution Partner Enterprise di Atlassian, il più grande produttore di software di collaboration e produttività. La comprovata esperienza nell'implementazione di questi strumenti con più di 200 clienti permette alla società di consulenza spagnola di offrire un'ampia gamma di soluzioni digitali sul mercato italiano.