Talentia Software partecipa all’HR Innovation Awards 2019

Talentia Software ha supportato l’edizione 2019 della ricerca dell’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano.

Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software

Siamo entusiasti di aver aderito in qualità di sponsor all’edizione 2019 dell’Osservatorio HR Innovation Practice e abbiamo apprezzato i momenti di incontro e sviluppo della community, raccogliendo validi spunti sulle criticità espresse dalle imprese sia nel modello di ingaggio delle nuove risorse sia nel potersi adattare prontamente ai cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale.

La ricerca ha rilevato che ingaggiare le persone è un fattore critico per il successo delle organizzazioni nella trasformazione digitale, mentre per motivare e coinvolgere i dipendenti servono modelli organizzativi agili che possano adattarsi facilmente al cambiamento. Nelle imprese agili infatti, ben l’85% dei dipendenti si dichiara motivato e coinvolto, quasi il triplo di quanto si rileva nelle organizzazioni tradizionali (31%). Le Direzioni HR sono consapevoli di questa esigenza e tra le principali sfide per il 2019 prevedono il cambio nei modelli di organizzazione del lavoro (45%), lo sviluppo di cultura e competenze digitali (43%) insieme a employer branding e attrazione dei talenti (41%).

Purtroppo, solo un’azienda su cinque sta andando in questa direzione, rivedendo contestualmente struttura, processi, cultura e stili di leadership, competenze ed ecosistema. Infine, la survey ha rilevato in netta crescita, l’adozione della “People Strategy”, la strategia di sviluppo del capitale umano in termini di competenze, modelli organizzativi e stili di leadership collegati alla rivoluzione digitale, presente nel 54% delle imprese a fronte di un 35% dello scorso anno.

L'Osservatorio ha infine assegnato gli HR Innovation Awards 2019 alle organizzazioni che si sono distinte e Banca IFIS ha vinto nella categoria “Performance Management” per il progetto “IFIS Talent” che ha permesso di digitalizzare la gestione del fascicolo del dipendente, del processo di valutazione e feedback, della fase di revisione salariale, della pianificazione e dell’organizzazione della formazione in aula e a distanza.

Talentia ha supportato Banca IFIS nell’innovazione dello sviluppo del personale, con una User Experience più efficace, offrendo ai manager la possibilità di monitorare il lavoro dei collaboratori e lo svolgimento stesso dei processi.