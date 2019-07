Software AG, Elke Frank come Chief Human Resources Officer

Software AG ha annunciato la nomina di Elke Frank come Chief Human Resources Officer e Membro dell’Executive Board.

Elke Frank è la prima Chief Human Resources Officer (CHRO) ad entrare nell’Executive Board, come riconoscimento del ruolo vitale che le Risorse Umane svolgono nella strategia di crescita di Software AG. Elke farà leva sulla sua forte esperienza internazionale per guidare un team HR globale e garantire che l'organizzazione sia focalizzata sul mantenimento e sulla promozione di una cultura dell'ambiente lavorativo che sviluppi e attragga le persone migliori.

Sanjay Brahmawar, CEO di Software AG

Sono entusiasta di dare il benvenuto a Elke nella famiglia Software AG alla guida delle persone, fondamentali per accelerare la trasformazione pluriennale dell’azienda. Elke ci aiuterà a mantenere la nostra promessa che ci vede impegnati nel creare una cultura di cui essere orgogliosi - e ciò si trasmetterà nel nostro lavoro con i clienti e i partner.

Andreas Bereczky, Chairman del Supervisory Board di Software AG

La vasta esperienza e la competenza di Elke in ruoli di leadership nell’HR la rendono perfetta per l’Executive Board. La sua nomina giocherà un ruolo vitale nell'aiutare Software AG ad attrarre e trattenere i migliori talenti mentre continuiamo a costruire sul nostro successo.

Elke Frank

Sono entusiasta di entrare a far parte di Software AG mentre intraprendiamo un viaggio per trasformare il business e creare una cultura people-first in un ambiente collaborativo che è globale e ha una forte mentalità di crescita. Vogliamo fare crescere i dipendenti e trovare i migliori talenti per la nostra organizzazione, per creare un luogo di lavoro eccellente, di cui le persone possano essere orgogliose.

Con più di 20 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership nell’HR, in aziende di diversi settori, tra cui Daimler AG, Carl-Zeiss Vision, Microsoft e più recentemente Deutsche Telekom, Frank sarà fondamentale per la crescita di una forza lavoro diversificata e agile. Per molti anni ha lavorato a stretto contatto con i leadership team per creare un ambiente collaborativo e aperto dove i dipendenti e i leader possano lavorare e crescere.