AOC U2790PQU, monitor 4K professionale dal prezzo abbordabile

AOC ha annunciato una nuova aggiunta alla Serie 90. Il nuovo U2790PQU da 27” offre una risoluzione 4K e densità di pixel di 163 ppi.

L’U2790PQU è un monitor che sarà apprezzato soprattutto da professionisti della grafica, ma anche ma anche da tutti coloro che lavorano con applicazioni che gestiscono una consistente mole di informazioni. Può infatti contare sia su risoluzione 4K che su un pannello IPS con profondità colore di 10 bit.

Tutti i monitor della Serie 90 di AOC presentano una finitura argento/canna di fucile, e l’U2790PQU continua su questa strada. Il design quasi completamente borderless assicura una grande quantità di spazio sullo schermo, occupando poco spazio sulle scrivanie.

Molti professionisti e prosumer passano ogni giorno molto tempo davanti ai loro display e AOC ha la soluzione perfetta per rendere questo tempo il più confortevole possibile. Il supporto ergonomico può essere regolato in altezza (di 130 mm), ruotato (-45°/+45°) e inclinato (-3.5°/+19.5°). Per gli utenti che lavorano con contenuti prevalentemente verticali, la modalità Pivot permette di girare lo schermo e avere la visualizzazione verticale o a ritratto. Inoltre, l’U2790PQU prevede la tecnologia Low Blue Light che riduce i raggi dannosi della luce blu a onde corte.

Conforme alle normative EnergyStar, EPEAT Silver e TCO 6, l'U2790PQU è anche un monitor moderno e a basso consumo energetico adatto per l'ufficio del futuro.

Gli utenti hanno molte opzioni per connettere il loro U2790PQU a diverse sorgenti di visualizzazione, grazie a una porta HDMI 2.0, una HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2, oltre a godere della flessibilità dell’hub USB 3.0 a due porte integrato. Per la riproduzione audio, gli utilizzatori possono usare o i due altoparlanti integrati da 2W o l’uscita cuffie integrata.

Il U2790PQU sarà disponibile da luglio 2019 al prezzo di vendita suggerito di euro 349,00.