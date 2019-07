Rubrik protegge gli ambienti ROBO e coadiuva MutuiOnline

Il Gruppo MutuiOnline ha scelto le soluzioni proposte da Rubrik che permettono backup molto più veloci e i tempi di recovery si sono ridotti a minuti e non più ore. Il Gruppo ha preferito le soluzioni di Rubrik per la gestione e la protezione dei propri dati, con vantaggi significativi in termini di performance, sicurezza e affidabilità. Le appliance Rubrik hanno consentito a Gruppo MutuiOnline di rendere più efficace la gestione dei propri dati e di quelli dei clienti, accelerando i processi di recovery e guadagnando competitività sul mercato.

Alberto Furia, CTO del Gruppo MutuiOnline

Negli ultimi anni, la nostra azienda ha registrato una crescita sostanziale, che ha richiesto un importante rinnovamento tecnologico. L'IT è la linfa vitale del Gruppo e come tale deve essere sempre al passo con le più recenti tecnologie fornendo al contempo la migliore esperienza possibile per i Clienti, interni ed esterni. Rubrik ci ha consentito,di aumentare l'efficienza operativa, semplificando i processi di gestione dei dati in uso e permettendoci di impiegare le risorse dei team in progetti che offrissero un valore aggiunto all'azienda.

Cristian Meloni, Country Manager di Rubrik

Il mercato finanziario, in cui opera Gruppo MutuiOnline, ha requisiti sempre più stringenti in tema di prestazioni e affidabilità, che le organizzazioni devono affrontare tenendo in considerazione le infrastrutture tecnologiche di cui già dispongono. Le appliance Rubrik si integrano perfettamente nell’ambiente che il cliente ha già a disposizione, offrendo così al cliente un ulteriore vantaggio competitivo.

Gruppo MutuiOnline ha installato appliance Rubrik nei data center principali di Milano e Cagliari, oltre che nel sito di disaster recovery, ottenendo questi vantaggi principali:

-Backup 4 volte più rapidi: Rispetto alle soluzioni esistenti i backup vengono completati molto più rapidamente consentendo all’azienda di allocare su altre attività la finestra di manutenzione guadagnata.

-Tempi di risposta ridotti del 90%: Grazie a Rubrik, il team è stato in grado di rispondere alle richieste molto più rapidamente. In passato per i ripristini era necessario il supporto di un tecnico di livello 2, circostanza che poteva richiedere parecchio tempo per il completamento dell'operazione se lo specialista si trovava impegnato in attività più critiche. Utilizzando Rubrik, anche i tecnici helpdesk possono eseguire ripristini con la massima semplicità.

-Gestione unificata in ambienti ROBO: Rubrik Edge ha consentito al cliente di unificare la gestione dei dati negli uffici remoti e di eseguire una replica dei dati nel sito di DR predefinito, garantendo la massima protezione delle informazioni. Al momento, Gruppo MutuiOnline dispone di tre appliance software Edge negli uffici più piccoli, con piani di incrementarne l'utilizzo nel tempo.

-Perfetta integrazione con Nutanix: Gruppo MutuiOnlline era alla ricerca di una soluzione compatibile con i più recenti investimenti in ambito I&O, tra le quali l’adozione della infrastruttura iperconvergente Nutanix. Rubrik offre un'integrazione completa da questo punto di vista, consentendo di standardizzare e ottimizzare l’architettura di backup in un'unica soluzione.

-Supporto a livello globale: Il team IT di Gruppo MutuiOnline è rimasto piacevolmente sorpreso dal livello di qualità del supporto del team Rubrik, che ha risposto alle domande e risolto i problemi con estrema rapidità.