Anche l’intelligenza artificiale ha un’etica, parola di SAP

Sulla piattaforma openSAP, SAP inaugura un nuovo corso che studia le implicazioni etiche che si presentano quando si interagisce con l’intelligenza artificiale. Il corso Creating Trustworthy and Ethical Artificial Intelligence, è disponibile dal 25 giugno al 24 luglio e si rivolge agli executive, ai professionisti, agli sviluppatori e più in generale a chi usa le tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Bernd Welz, chief knowledge officer di SAP

Il potenziale dell’intelligenza artificiale e del machine learning è enorme e queste tecnologie hanno già avuto un impatto significativo nell’automatizzare alcune attività e nell’analizzare efficientemente i dati. Mentre queste soluzioni continuano a evolvere e a essere sempre più integrate nella nostra società, è importante adottare le misure necessarie per garantire che il loro sviluppo e la loro continua applicazione avvengano in modo etico. Con questo corso, mostriamo come mantenere il valore dell'etica al primo posto nello sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale e al machine learning.

Attraverso le linee guida etiche per un’intelligenza artificiale sicura e i pareri di consulenti SAP e di esperti esterni, questo corso guida gli utenti attraverso le fondamenta di un’intelligenza artificiale sicura. Inoltre, insegna come creare e mantenere un’intelligenza artificiale che pone al centro l’essere umano, seguendo passi tecnici e non-tecnici.

Altri corsi su temi molto richiesti, come la customer experience e la process automation, saranno disponibili a breve. Essi includono:

-SAP C/4HANA Business Processes: Lead-to-Cash (2 luglio – 14 agosto, 2019) : i partecipanti acquisiranno competenze su uno dei 4 processi chiave della intelligent enterprise suite – il processo lead-to-cash – attraverso un percorso impostato utilizzando le suite SAP C/4HANA e SAP S/4HANA.

-SAP Intelligent Robotic Process Automation in a Nutshell (17 settembre – 16 ottobre, 2019) : il corso introduce la robotic process automation (RPA) e i singoli componenti cloud e on-premise della SAP Intelligent RPA technology. Spiega il valore della tecnologia per il business e i suoi elementi di differenziazione chiave.

Da quando è stata lanciata nel 2013, la piattaforma openSAP è cresciuta fino a raggiungere più di 820.000 studenti unici, che hanno riportato un tasso di soddisfazione del 98%. SAP lavora continuamente per espandere la propria selezione di corsi aperti a tutti (MOOC – Massive open oline course), proponendosi come risposta alle esigenze del moderno professionista che vuole estendere le sue competenze.