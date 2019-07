Aton Informatica nomina Luigi Maracino Cyber Security Manager

In Aton Informatica entra, come Cyber Security Manager, Luigi Maracino per supervisionare le scelte della nuova BU che si occuperà di IoT, Blockchain e Cyber Security. La figura professionale di Maracino si inserisce nel processo di ampliamento della compagine manageriale di Aton Informatica per supportare i propri clienti con un’offerta completa di soluzioni su misura e servizi full service di sviluppo, applicazione e consulenza in ambito digital transformation, business intelligence, informatica direzionale e prodotti web oriented.

Classe 1974, con un’esperienza ventennale nella gestione di progetti complessi in ambito IT e IT Security, il nuovo manager ha ricoperto i ruoli di Program Manager e responsabile dell’Area IT Security nei progetti ad alta criticità per importanti realtà aziendali italiane ed estere, coordinando gruppi di lavoro numerosi e complessi. Inoltre Maracino vanta una solida esperienza di gestione d’impresa, con specializzazione nella gestione della direzione vendite, ed è stato tra i fondatori di una delle maggiori aziende nel settore dell’IT Security in Italia.