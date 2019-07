Shuttle XPC P90U, il barebone touch-screen fanless

Shuttle amplia la serie XPC all-in-one con un nuovo modello dotato di schermo touch da 19,5”; un dispositivo fanless disponibile con CPU Celeron, Core i3 o 5.L’XPC Barebone P90U vanta la diagonale più ampia tra i modelli a listino e dispone di uno schermo con matrice da 1.600x900 pixel e supporto multi-touch.

All’interno del dispositivo trovano spazio un processore dual-core Intel Celeron 3865U a 1,8 GHz e una GPU HD Graphics 610. Con la denominazione P90U5 è disponibile come opzione una variante più performante con processore Intel Core i5-7200U fino a 3,1 GHz e Intel HD Graphics 620. Entrambi i modelli offrono due slot per una memoria DDR4 per 32 GByte complessivamente.

Con la classe di protezione IP54, il dispositivo è protetto dagli schizzi d’acqua e può essere utilizzato senza problemi in ambienti particolarmente polverosi. Il barebone, essendo completamente senza ventola, è dunque ideale per ambienti sensibili al rumore e per l’utilizzo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie alla base regolabile individualmente il dispositivo può essere utilizzato in situazioni speciali che richiedono un orientamento e una posizione di esercizio particolare. Rimuovendo la base compare un sistema di fissaggio VESA a norma che può essere sfruttato per l’installazione a parete o su altre superfici.

Il modello è flessibile anche nella dotazione. Il case compatto racchiude un’unità da 2,5 pollici (HDD/SSD) e un SSD NVMe nel formato M.2. Webcam, microfono, altoparlante, WLAN, Bluetooth e Gigabit Ethernet sono già integrati nel sistema. Un collegamento HDMI e un collegamento VGA nonché sei interfacce USB (2x USB 3.0 e 4x USB 2.0) completano la dotazione.

Come accessori sono disponibili un’espansione rapida con due porte COM e una porta LPT (PCL71) e un’espansione rapida composta da quattro porte COM, una porta LPT e un collegamento RJ11 (POS01).

Il prezzo consigliato da Shuttle per il XPC Barebone P90U è di 567 euro, per l'P90U3 è di 843 euro e per l'P90U5 è di 948 euro IVA inclusa.