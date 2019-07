Mastercard Innovation Forum 2019, in mostra le ultime novità

Alla edizione 2019 del Mastercard Innovation Forum, Mastercard ha mostrato e fatto testare le nuove tecnologie e soluzioni per il futuro dei pagamenti.

Tra le nuove tecnologie presentate nell’Area Demo futuristica, Immersive Commerce è la soluzione tecnologica che dimostra come la virtual reality possa replicare l’esperienza di acquisto in negozio. Grazie alla tecnologia VR, con o senza l’ausilio di cuffie, Immersive Commerce è sviluppato da Mastercard e NextRev per far vivere al cliente un nuovo modo di sperimentare il brand simulando una reale visita in un punto vendita, tutto attraverso un’innovativa prospettiva e-commerce che coinvolge il consumatore a 360 gradi.

Un'altra soluzione che caratterizza la nuova era dello shopping è poi AR in-store: un prototipo della perfetta fusione tra canale fisico e digitale, permettendo agli utenti nuove esperienze frictionless attraverso entrambi i canali di vendita. Attraverso la Realtà Aumentata e la Computer Vision, AR in-store permetterà infatti di offrire una consumer experience ancora più fluida e coinvolgente all’interno del negozio. Il consumatore potrà rapidamente conoscere tutti i dettagli di un prodotto, puntando direttamente l’obiettivo del proprio smartphone su di esso, confrontare il prodotto scelto con altri prodotti in negozio o con le alternative in vendita online, e infine saltare direttamente le code grazie al pagamento pay-and-go.

Dal mondo dello shopping si è passati poi a quello del travel grazie a Travelpass, l’app capace di offrire ai consumatori l’esperienza di digital journey perfetta. Biglietti di accesso a musei, mostre o eventi; prenotazioni nei principali ristoranti di tendenza; servizi di smart-mobility come car o bike sharing; accesso ai mezzi pubblici e molto altro: tutto a portata di mano in un unico dispositivo.

Cardless ATM, è invece, la soluzione digitale Mastercard che permette ai consumatori di prelevare contante allo sportello ATM utilizzando solamente la propria app di mobile banking, senza più la necessità di carte di pagamento (debito, credito o prepagate). È la tecnologia che garantisce agli utenti una maggiore comodità, sicurezza e trasparenza nel momento del prelievo dei contanti, e dà alle banche clienti di Mastercard la possibilità di offrire ai consumatori un prodotto dall’interoperabilità globale, riducendo le tempistiche e i costi dei dispositivi conta-banconote e stimolando il coinvolgimento della banca stessa attraverso l’app di mobile banking. L’interazione con lo schermo ATM è minima: basta la semplice pressione di un pulsante e la scansione del codice QR per ritirare l’ammontare desiderato. Mentre attraverso la propria app di mobile banking, è possibile trovare gli ATM nelle vicinanze e confrontare i costi di prelievo tra i diversi sportelli prima di raggiungere l'ATM.

La novità che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni e ritiri postali è Punto Poste Da Te, il locker evoluto progettato da Poste Italiane.

Con un design che richiama una tradizionale cassetta delle lettere, è uno smart locker digitale che azzera i problemi di ritiro nelle spedizioni di pacchi e resi di acquisti eCommerce, e aggiunge, grazie all’integrazione di un POS contact e contactless al suo interno, la possibilità di effettuare ricariche di carte Postepay e telefoniche e pagamenti di bollettini postali, precompilati, bianchi, della PA o MAV.

Il locker inoltre consente di effettuare spedizioni personali per le proprie esigenze di consegna.