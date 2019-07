Aruba utilizza le soluzioni hardware di Kingston Technology

Aruba si avvale delle soluzioni storage di Kingston per offrire ai clienti un servizio di alto livello e operare in modo sempre più efficace ed efficiente.



Con la sua rapidità nel fornire hardware in tempi brevi, l’efficienza nel rispondere in modo celere e preciso a quesiti sull’ottimizzazione delle soluzioni hardware in utilizzo, Kingston si schiera al fianco di Aruba per il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.

Stefania Prando, Business Development Manager e Team Leader di Kingston Technology Italia

Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con Aruba. Abbiamo lavorato a stretto contatto per tutti questi anni garantendo loro la nostra affidabilità e il nostro leggendario supporto tecnico. Continueremo a lavorare e ad impegnarci affinché Aruba continui ad offrire i migliori servizi di hosting e di mailing al proprio crescente bacino d’utenti.

Diego Parasecoli, Manager della divisione Technical Operations di Aruba

Il nostro obiettivo è quello di continuare ad espandere ed accrescere i nostri servizi. Kingston ci supporta fornendo memorie affidabili e di qualità, che utilizzano un’architettura hardware che i principali produttori (OEM) continuano a sviluppare e mettere sul mercato. motivo per cui, la collaborazione sta andando avanti da oltre un decennio e le soluzioni che ci forniscono continuano a dimostrarsi efficaci.

Aruba utilizza la tecnologia Kingston nei suoi Data Center di proprietà (due ad Arezzo, uno alle porte di Milano e uno in Repubblica Ceca) e nelle strutture partner distribuite in Europa (Francia, Inghilterra, Germania e Polonia).

In futuro, ci sarà ampio spazio per potenziare la collaborazione per la fornitura delle soluzioni Kingston, sia per migliorare l’offerta, sia per ottimizzare le proprie strutture hardware esistenti – anche grazie al progetto d’espansione che vedrà la realizzazione di un nuovo Data Center Aruba a Roma: Hyper Cloud Data Center.