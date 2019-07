HP rinnova l’offerta laptop e presenta EliteBook 700 G6

Pensati per gli utenti aziendali, i nuovi laptop EliteBook 700 G6 di HP offrono prestazioni superiori ai modelli precedenti e una batteria particolarmente duratura. HP ha annunciato inoltre il nuovo mt45 Mobile Thin Client, progettato per garantire prestazioni, affidabilità e un’esperienza avanzata e sicura per gli utenti mobili.

I nuovi HP EliteBook 735 G6 e HP EliteBook 745 G6 offrono prestazioni superiori e una maggiore durata della batteria grazie ai processori AMD RYZEN PRO di seconda generazione con grafica Radeon Vega, senza rinunciare a un design sofisticato e accattivante: i notebook della serie HP EliteBook 700 G6 coniugano infatti design ultrasottili e la potenza necessaria per migliori esperienze di visualizzazione, con un display ultra-luminoso per rendere confortevole l’utilizzo in quasi qualsiasi condizione si debba lavorare, in ufficio come al tavolino di un bar.

La nuova linea è pensata per una migliore protezione dalle minacce malware in continua evoluzione, grazie a soluzioni di sicurezza come HP Sure Sense, HP Sure View Gen3, HP Privacy Camera, HP Sure Start per AMD e HP Sure Click. Per gli utenti che richiedono funzionalità avanzate di collaborazione, i nuovi sistemi offrono un audio chiaro e nitido grazie alla funzionalità HP Noise Cancellation, al microfono integrato rivolto verso l’esterno e ad altoparlanti in grado di riprodurre suoni ancora più ricchi. I tasti per la collaborazione nel corpo della tastiera contribuiscono a rendere le chiamate da PC semplici e produttive.

Il nuovo HP mt45 Mobile Thin Client è uno dei prodotti per la collaborazione più avanzati al mondo, grazie a funzionalità come il terzo microfono rivolto verso l’esterno, i tasti per la collaborazione e un audio sorprendente. Ha un design elegante con un corpo completamente in alluminio lavorato e offre un display touch Full HD con una diagonale di 14 pollici, cornici sottili e schermo antiriflesso opzionale, nitido e luminoso sia in ambienti interni che all’esterno.

Per una migliore protezione della privacy e una maggiore sicurezza, include HP Privacy Camera, l’autenticazione a più fattori con impronta digitale, la protezione BIOS HP Sure Start Gen5 e il sistema operativo HP ThinPro, sicuro e resistente ai virus. Questo dispositivo supporta HP ThinPro basato su Linux o l’opzione Windows 10 IoT, per offrire agli utenti un’interfaccia naturale e intuitiva e una navigazione familiare. Il processore mobile AMD Ryzen 3 PRO 3300U di nuova generazione e la grafica Radeon Vega 6, ideali per le attività multitasking, i contenuti in streaming e molto altro, consentono di garantisce prestazioni superiori ed è ottimizzato per ambienti cloud e VDI.