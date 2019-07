Sophos protegge i dati e l’infrastruttura di Subito

Subito, azienda per la compravendita online, ha scelto Sophos per la protezione dei propri asset critici e per l’intera infrastruttura di business.

La priorità di Subito era dotarsi di una soluzione efficiente in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza all’ingente mole di dati sensibili che l’azienda gestisce quotidianamente. Dotata in precedenza di una suite di sicurezza consumer, a fronte di minacce sempre più complesse e di un perimetro aziendale sempre più ampio da proteggere, Subito ha deciso di identificare un partner la cui offerta garantisse una sicurezza di livello enterprise.

In Subito, i dati da proteggere risiedono soprattutto nei notebook: i dipendenti lavorano spesso fuori sede, in trasferta o in smartworking e di conseguenza, questi dispositivi si connettono inevitabilmente a reti non sempre sicure. Era quindi indispensabile attuare una strategia di protezione che includesse l’encryption dei dati. Un’altra necessità del team IT era quella di poter gestire in maniera centralizzata e sincronizzata tutti i device aziendali, senza dimenticare l’esigenza di conformità alla normativa GDPR, un aspetto imprescindibile per il corretto utilizzo e per la conservazione dei dati utili allo svolgimento dell’attività di business.

Sophos ha saputo rispondere alle esigenze di Subito proponendo Sophos Endpoint Protection e Safeguard Encryption per garantire la sicurezza dei laptop e pc aziendali.

Il supporto di Sophos è stato inoltre fondamentale per quanto concerne l’implementazione delle soluzioni, il team di Subito è difatti riuscito ad installare facilmente e in poco tempo i prodotti su oltre 300 dispositivi. Con un numero così elevato di dispositivi era obbligatorio dotarsi di una soluzione che garantisse una gestione centralizzata di tutti i pc e laptop così da risparmiare tempo e risorse: Sophos ha reso possibile l’ottimizzazione e la semplificazione della gestione della sicurezza con la sua console centralizzata Sophos Central.

Le soluzioni implementate da Subito sono le seguenti:

• Sophos Endpoint Protection: una sicurezza sofisticata ma al contempo semplice per gli ambienti desktop che offre funzionalità di rilevamento di comportamenti ed attività sospette potenziate, grazie al collegamento in tempo reale al database di intelligence sulle minacce dei SophosLabs. Rileva tutte le informazioni necessarie per garantire protezione efficace a endpoint e dati aziendali: dal rilevamento di URL malevoli a quello di codici di exploit Web, dall'individuazione di modifiche inaspettate ai sistemi alla segnalazione di traffico di tipo command-and-control. Il numero di computer infetti verrà ridotto drasticamente, mentre le tecnologie all'avanguardia Sophos garantiranno protezione totale contro attacchi e tentativi di furto dei dati.

• Safeguard Encryption: protezione automatica dei dati, ovunque si trovino: la soluzione cifra i contenuti non appena vengono creati. La cifratura è sempre attiva, per garantire una collaborazione trasparente e sicura. Synchronized Encryption difende proattivamente i dati, convalidando continuamente l’utente, l’applicazione e l'integrità della sicurezza di un dispositivo, prima di concedere accesso ai dati cifrati. Questo metodo di protezione sempre attiva segue i dati ovunque vadano, rendendo il prodotto la soluzione di sicurezza più completa disponibile sul mercato.

• Sophos Central la piattaforma di management integrata che semplifica la gestione di molti prodotti Sophos e rende più efficace la gestione sia on premise che in cloud.