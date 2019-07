Gestione da remoto per i nuovi insight switch PoE+ Netgear

I due nuovi switch PoE+ di Netgear sono particolarmente versatili grazie alla gestione da remoto, che permette il monitoraggio della rete da qualsiasi postazione. l’utente può monitorare e gestire la rete direttamente dall’app Insight. In un mondo sempre più mobile, la gestione remota della rete affidabile, flessibile e funzionale è diventata una priorità per molte aziende.

Grazie alla gestione completamente integrata da remoto e alle funzionalità avanzate L2+/ L3 Lite, gli switch GC108P / GC108PP rappresentano la soluzione più versatile sul mercato adatta a qualsiasi ambiente.

I nuovi switch Netgear Insight Managed Smart Cloud a 8 porte Gigabit Ethernet High-Power PoE + con gestione su cloud/remota sono disponibili in due modelli: GC108P (64W) e GC108PP (126W). Il modello GC108P è dotato dell’esclusiva funzionalità di alimentazione FlexPoE di Netgear, che consente di espandere il budget PoE in qualsiasi momento, sostituendo il modulo per l’alimentazione (acquistabile separatamente).

In qualità di fornitore leader di soluzioni networking per le PMI, Netgear conosce l'importanza del numero di porte PoE+ e del rendimento energetico; è fondamentale, infatti, offrire soluzioni che siano in grado di adattarsi alle esigenze singole e in continua evoluzione delle piccole e medie imprese (settore hospitality, ristorazione, istruzione e vendita al dettaglio).

Questo bisogno di flessibilità è il motivo per cui Netgear ha aggiunto la potenza gigabit PoE+ ai nuovi switch Insight Managed Smart Cloud e le funzionalità avanzate L2 + / L3 Lite. Utilizzando insieme l'app Netgear Insight o Insight Cloud Portal, è possibile impostare, ricevere notifiche, monitorare e gestire rapidamente i propri Switch, i router VPN, Network storage e Wireless Access Point. Ogni qualvolta si verifica qualcosa nei dispositivi connessi alla rete, l’utente potrà, grazie alle notifiche istantanee, intervenire e gestire eventuali criticità come se si trovasse di fronte allo switch.





I prodotti Netgear Insight Managed sono dispositivi completamente integrati e gestiti da cloud, e gestirli da remoto e installarli è semplicissimo. Basta collegare lo switch o l'AP alla rete e a Internet, utilizzare l'app Insight o Insight Cloud Portal per scoprire o aggiungere il dispositivo alla rete gestita dal cloud.

Senza cloud key, apparecchiatura VPN/proxy o cloud server da acquistare e configurare, e senza costi di licenza a lungo termine per accedere alla rete e ai dispositivi, gli utenti hanno la possibilità di eliminare costi significativi ricorrenti.

Infatti, i prodotti Netgear Insight Managed, hanno il più basso costo totale di proprietà di qualsiasi dispositivo di rete gestibile da remoto/cloud presente nel settore.

Caratteristiche tecniche



GC108P (64W), include:

- Alimentatore 8 porte PoE + con adattatore di alimentazione intercambiabile (NETGEAR FlexPoE)

- Controlli PoE avanzati, programmazione PoE, risoluzione dei problemi

- Switch L2 + / L3 Lite - Gestione IPv6, LAG, VLAN, Sicurezza, ACL, routing statico, QoS, STP / RSTP, SNMP

- Device auto-join e configurazione automatica

- Applicazione mobile Insight per la gestione e il monitoraggio ovunque sul dispositivo mobile

- Il portale Web Insight Cloud per la gestione e il monitoraggio da qualsiasi posizione sul grande schermo

- Gestione remota/cloud e monitoraggio

GC108PP (126W), include:

- Alimentatore 8 porte PoE +

- Controlli PoE avanzati, programmazione PoE, risoluzione dei problemi

- Switch L2 + / L3 Lite - Gestione IPv6, LAG, VLAN, Sicurezza, ACL, routing statico, QoS, STP / RSTP, SNMP

- Controlli PoE avanzati, programmazione PoE, risoluzione dei problemi

- Device join automatico e configurazione automatica

- Applicazione mobile Insight per la gestione e il monitoraggio ovunque sul dispositivo mobile

- Il portale Web Insight Cloud per la gestione e il monitoraggio da qualsiasi posizione su schermi di grandi dimensioni

- Gestione remota/cloud e monitoraggio