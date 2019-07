Scandit mPOS, il vero gamechanger per il retail

mPOS di Scandit si basa su dispositivi smart ed è ideale per un’esperienza di acquisto flessibile grazie alla possibilità di seguire addetto e cliente in negozio. La tecnologia mobile point-of-sale (mPOS) è un gamechanger per il retail, poiché consente ai dipendenti di utilizzare i dispositivi mobili per la scansione per chiudere gli acquisti dei clienti in qualsiasi punto del negozio. Questo approccio non solo crea esperienze di acquisto più flessibili per i clienti, ma aiuta anche a ridurre il numero di dipendenti necessari del punto vendita, il che può migliorare notevolmente l’efficienza, in termini di costi, nel tempo.

La soluzione Scandit per il POS mobile

Grazie allo Scandit Barcode Scanner SDK per Android, iOS, Windows e Linux, è possibile ottenere prestazioni migliori su qualsiasi dispositivo compatibile, fornendo ai dipendenti barcode una selezione di scanner di codici a barre a basso costo e ad alte prestazioni. I dipendenti possono semplicemente avvicinarsi ai clienti, estrarre il proprio dispositivo smart e chiudere le transazioni in modo efficiente con pochi tap sullo schermo.

La configurazione mPOS proposta da Scandit non solo è meno costosa rispetto ai dispositivi mPOS dedicati, ma semplifica anche l’aggiornamento di singoli dispositivi dal terminale mPOS e consente di aggiornare il dispositivo e il lettore di schede in modo indipendente.

Come funziona il POS basato su dispositivi smart?

Un mPOS deve essere in grado di supportare le opzioni di pagamento mobile, nonché di identificare i prodotti che il cliente desidera acquistare attraverso la scansione di codici a barre o OCR (Optical Character Recognition). Tutto ciò, grazie a un POS basato su dispositivi smart. In questo modo, i dipendenti possono utilizzare i propri device per le transazioni mPOS e visualizzare ulteriori informazioni sui prodotti, le recensioni dei clienti e altro ancora. Inoltre, il dipendente può chiudere rapidamente la transazione scansionando ogni prodotto, utilizzando solo la fotocamera integrata nel dispositivo e raccogliendo le informazioni sui pagamenti tramite il lettore di carte di credito. Le conseguenze? Niente code lunghe alle casse o kiosk problematici.

Chi dovrebbe investire in un sistema mPOS?

1. I retailer che necessitano di maggior spazio in-store: con un mPOS, è possibile liberare gran parte dello spazio occupato dai banchi cassa, e riutilizzarlo in maniera più efficiente.

2. I retailer che cercano di semplificare le vendite: le soluzioni mPOS offrono ai clienti la libertà di pagare esattamente come e dove vogliono, ottimizzando l’intero processo di vendita, tenendo traccia dei dati di vendita e migliorando la gestione dell’inventario.

3. I retailer che desiderano migliorare la customer experience: il mPOS consente al personale di entrare in contatto diretto con i clienti, rendendo la customer experience più versatile e conveniente.

App per il mPOS

Con la continua evoluzione della tecnologia mobile, anche le richieste di esperienze di acquisto più rapide e intuitive da parte dei consumatori evolvono. Ecco perché i retailer si stanno rivolgendo a strumenti mPOS basati su dispositivi smart, sia per creare una migliore esperienza d’acquisto che per aumentare il ROI. Grazie agli affidabili strumenti mobile di acquisizione dati come lo Scandit Barcode Scanner SDK, è possibile trasformare qualsiasi dispositivo smart ed economico in uno scanner di codici a barre di livello enterprise, rendendo il mPOS semplice.

Le app POS che sfruttano questo SDK offrono prestazioni e precisione senza pari, eliminando gli errori umani e migliorando al tempo stesso l’efficienza dei punti vendita. È possibile inoltre, sfruttare i dati raccolti dall’app per valutare e rivedere la configurazione del mPOS per ottenere un valore aggiunto.