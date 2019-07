V-Valley distribuisce le soluzioni iperconvergenti Syneto

Il Gruppo Esprinet sigla un accordo strategico per la distribuzione delle soluzioni Syneto, azienda attiva nella produzione di soluzioni iperconvergenti.

V-Valley, distributore a valore aggiunto del Gruppo, metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori l’offerta completa di Syneto, vendor europeo, con l’obiettivo di sviluppare insieme un mercato in crescita come quello dei sistemi iperconvergenti.

Vadim Comanescu, Ceo di Syneto

L’accordo con V-Valley si inserisce perfettamente nella nostra visione aziendale, che punta a diffondere sempre di più la conoscenza delle innovative soluzioni Syneto sul territorio nazionale, così da renderle accessibili a tutte le realtà di business, piccole, medie e grandi.

Grazie alle competenze e alla forza specialistica della propria struttura e dell’intero Gruppo Esprinet, V-Valley è in grado di supportare la crescita di Syneto nel mercato italiano, con un iniziale focus sul segmento SMB.

V-Valley, distributore di riferimento per la tecnologia a valore, mette inoltre a disposizione di Syneto un team di professionisti specializzati di marketing, sales e pre-sales, risorse per la formazione del canale e per la generazione della domanda, nonché un portafoglio di tecnologie complementari.