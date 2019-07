Mauro Solimene è il nuovo Mediterranean AVP di ServiceNow

Mauro Solimene è il nuovo Mediterranean Area Vice President di ServiceNow; il manager guiderà Italia, Spagna, Portogallo e Israele.

Solimene è in ServiceNow da ottobre 2016, quando era entrato a far parte dell’azienda con il ruolo di VP Solution Sales dell’area EMEA. Con un’esperienza manageriale più che trentennale nel settore IT, si è sempre distinto per i traguardi raggiunti e i successi ottenuti, che lo hanno portato a ricoprire nel corso della sua carriera incarichi di crescente responsabilità, presso importanti aziende multinazionali del mondo IT, come BEA Systems, CA Technologies e Oracle.

ServiceNow continua a focalizzarsi sull’Europa e Mauro si occuperà di consolidare e sviluppare ulteriormente l’azienda e le sue strategie nell’area del mediterraneo. L’Italia è una Country fondamentale per lo sviluppo dell’area EMEA, che a sua volta contribuisce attivamente e in maniera energica al successo mondiale di ServiceNow. L’azienda, infatti, ha fatto segnare nel 2018 un altro anno record per quanto riguarda il fatturato, confermandosi partner strategico per la digital transformation di circa il 75% delle aziende Fortune 500.