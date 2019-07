Synology RS819, storage NAS rack a profondità ridotta

Pagina 1 di 4

Synology RS819 è un NAS compatto 1U per piccole realtà professionali e gli ambienti edge; la prima RackStation della serie Value con tecnologia snapshot.

Quando si parla di storage di rete si è portati a pensare a soluzioni desktop o a ingombranti NAS rack: il modello in prova costituisce “l’anello mancante” tra questi due mondi e offre flessibilità, facilità di installazione e buone performance generali.

L’aspetto peculiare è, senza dubbio, il formato a profondità ridotta per rack, un dettaglio che permette una facile installazione in armadi da 19” solitamente adottati per l’installazione di switch, apparati di rete o per la videosorveglianza.

Lo chassis misura solo 44x478x327,5 mm e può essere alloggiato nei comuni armadi da 400/500 mm, parete o da pavimento, con o senza fondo. Non solo, il peso di appena 4,3 Kg (senza hard disk) consente di installare il NAS in strutture a due soli montanti anteriori, senza dover ricorrere a staffe o slitte rack (sono comunque disponibili slitte per armadi a quattro montanti in caso di necessità).

A un volume occupato davvero minimo, Synology RS819 affianca una rumorosità contenuta in appena 28.9 dB(A), resa possibile dall’adozione di tre ventole tachimetriche a doppia profondità, opportunamente gestite dall’hardware dedicato. Ciò ne permette l’integrazione anche in prossimità degli uffici e delle postazioni di lavoro.

Il processore con architettura ARM x64 Realtek RTD1296 è di tipo low power e garantisce consumi contenuti e una ridotta dissipazione del calore: aspetti certamente graditi per il segmento d’impiego di questo NAS. Spesso, infatti, armadi secondari o per apparecchiature di rete non sono installati in ambienti climatizzati o non sufficientemente raffreddati.

Synology RS819 supporta i principali file system, compreso il recente e versatile BTRFS, una base solida e resiliente per l’archiviazione dei dati aziendali. Installando sino a quattro drive è possibile beneficiare di forme evolute RAID, quali RAID 5, 6 e 10. Questo modello supporta inoltre Synology Hybrid RAID, oltre ad avanzate funzionalità per la migrazione e l’espansione dinamica dei volumi e hot spare.

Grazie al supporto CIFS, AFP, NFS, FTP e WebDAV, il NAS può essere facilmente utilizzato in ambienti misti, fino a un massimo dichiarato di 200 connessioni contemporanee.

Clicca per ingrandire

Come per i modelli più potenti, anche RS819 supporto Synology DSM e i pacchetti avanzati per la produttività, come per esempio Chat, Download Station, Cloud Station Server, Surveillance Station, Moments, Drive, Office e VPN Server.

Decisamente interessante la capacità di gestire snapshot per la replica dei dati, nonostante la presenza di 2 soli GByte di RAM. La macchina può archiviare fino a 256 istantanee per cartella condivisa e 4.096 snapshot di sistema. Si tratta di un aspetto cruciale per la protezione dei dati, sia che si utilizzi l’RS819 in un piccolo ufficio, sia in ottica di replica remota.