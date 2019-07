MioDottore, con Google è più facile cercare gli specialisti

MioDottore ha firmato un accordo con Google per fornire agli utenti della piattaforma un modo ancora più semplice lo specialista della salute che stanno cercando. La partnership arriva a poco più di un mese dal nuovo round di investimenti - pari a 80 milioni di euro di investimenti di Serie E - da parte di One Peak Partenersi e Goldman Sachs Private Capital Investing, in partecipazione con gli investitori già esistenti, Piton Capital ed ENERN Investments, destinati alla piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche.

MioDottore.it fa parte del gruppo DocPlanner che attualmente serve 30 milioni di pazienti e gestisce 1.5 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 2.4 milioni di recensioni sui suoi siti in 15 Paesi. Fondata nel 2012 in Polonia, è arrivato in Italia alla fine del 2015 e attualmente ha oltre 210.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

Luca Puccioni, Ceo di MioDottore

La partnership con Google è l’ulteriore conferma dell’impegno di MioDottore per offrire soluzioni sempre più innovative, capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più digitale e aiutare gli specialisti nella comunicazione con i pazienti, come la scheda clinica e la fatturazione digitale, che abbiamo lanciato a febbraio di quest’anno e che semplificano tutte le fasi del lavoro dei nostri medici. Il nostro obiettivo è quello di dare sempre più visibilità ai nostri professionisti e alle nostre strutture mediche e facilitare ancora di più l’incontro tra pazienti e dottori.

MioDottore mette a disposizione del motore di ricerca dettagli e informazioni certificate sui professionisti della salute presenti sulla piattaforma. Cercando uno specialista tramite Google, verrà visualizzata la rispettiva scheda di Google My Business, con informazioni sempre aggiornate sugli orari di apertura dello studio medico, indirizzo, contatti e foto. Inoltre, l’utente potrà prenotare direttamente la visita, con un semplice clic, collegandosi alla piattaforma MioDottore, dove saranno visibili non solo le disponibilità di agenda del medico, ma anche le recensioni di altri pazienti, i prezzi delle prestazioni mediche e la sezione "Chiedi al Dottore", con il contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande degli utenti.

La funzione di ricerca e prenotazione su Google My Business rappresenta un vantaggio in termini di semplificazione per gli utenti, che possono fruire del servizio anche lontano da casa e far fronte a qualsiasi imprevisto. Inoltre, consente ai medici di incrementare il flusso di pazienti, aumentando la loro visibilità online e rendendoli facilmente reperibili in caso di consulti e contribuisce a consolidare la loro autorevolezza professionale, grazie alle informazioni certificate dalla piattaforma.