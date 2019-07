Software AG, Visionary nel Gartner Magic Quadrant IIoT Report

Grazie alla sua piattaforma Cumulocity IoT, Software AG è stata nominata da Gartner come Visionary nel report "Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms" 2019. Questo Magic Quadrant include solo Niche Players e Visionaries per via della giovinezza del mercato. Software AG è stata collocata più lontano per la completezza della visione.

Software AG considera che questo riconoscimento da parte di Gartner, come vendor posizionato più lontano per la completezza della vision, sottolinei l'impegno dell’azienda nel consentire ai propri clienti di realizzare facilmente e rapidamente i loro progetti di IIoT.