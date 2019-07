Per ambienti difficili, ecco il tablet Fujitsu Stylistic Q509

Leggero e resistente, il tablet 2-in 1 Stylistic Q509 di Fujitsu permette di lavorare sia indoor che outdoor anche in ambienti industriali e in condizioni difficili. Il nuovo modello Q509 ha un grado di resistenza di tipo militare e un involucro resistente tanto alla polvere quanto agli schizzi di liquidi. Coniugando in un dispositivo di appena 620 grammi, un display HD antiriflesso, un alloggiamento integrato per la penna, funzionalità di sicurezza di livello enterprise e una batteria ad alte prestazioni, Stylistic Q509 è la soluzione ideale per chi lavora ad alta mobilità operativa in settori come i trasporti, la logistica, la produzione industriale, la sanità, la scuola e il retail.

Rüdiger Landto, Head of Client Computing Devices di Fujitsu Emeia

I tablet sono diventati strumenti di lavoro essenziali, ma per poterne concretizzare tutte le potenzialità essi devono aderire perfettamente alle necessità degli utenti. In un ambiente industriale o in esterni, affidabilità significa resistere tutto il giorno a polvere, sporco e schizzi. Abbiamo costruito un tablet leggero adatto a tutte le esigenze e allo stesso tempo dotato di touchscreen antiriflesso, supporto per la penna e sicurezza con lettore di impronte digitali in modo da garantire la massima comodità all'utilizzatore. Il nuovo Stylistic Q509 è fatto per chi lavora in ambienti difficili, ed è un'ottima aggiunta al nostro ricco portafoglio di notebook e tablet.

Adatto in ogni occasione e ambiente

Per massimizzare la produttività nel corso della giornata lavorativa, il nuovo tablet della linea Stylistic è dotato di una batteria dall'autonomia prolungata e una gamma completa di opzioni per il data entry. Il display IPS multi-touch da 10,1" supporta le penne Wacom EMR, in grado di riconoscere 4.096 livelli di pressione, permettendo di apporre firme elettroniche, abbozzare schizzi e scrivere note digitali a mano. Se non utilizzata, la penna può essere riposta nell'apposito alloggiamento integrato.

Per lavorare in ufficio in maniera ergonomica, Stylistic Q509 può essere collegato a un dock con tastiera per trasformarsi in un Pc. Il dock mette a disposizione anche un connettore LAN e una porta per la ricarica, oltre a una tensione di alimentazione superiore che consente di portare la batteria all'80% della carica nell'arco di una sola ora. Compatibile con altri tablet Fujitsu, il cradle Stylistic può essere utilizzato anche con i modelli Q73x e V727, affermandosi come una scelta ideale per gli ambienti di hot desking.

Progettato per essere conforme alle specifiche militari MIL-STD-810G, Stylistic Q509 è dotato di spigoli rinforzati e di un display in vetro temperato che protegge da colpi, schizzi di liquidi e urti. Grazie a un design privo di ventola di raffreddamento, il tablet è adatto anche agli ambienti caratterizzati da grandi quantità di polveri nell'aria. Per l'impiego in ambienti estremi che richiedono ulteriori protezioni da danni accidentali, Fujitsu fornisce anche una cover opzionale completa di cinghia per la mano.

Per mantenere il tablet al sicuro da accessi non autorizzati e furti di dati, le funzionalità di sicurezza di livello enterprise del modello Q509 comprendono un lettore integrato di impronte digitali e uno slot Kensington. La connettività 4G/LTE integrata permette infine agli utenti di lavorare comodamente ovunque si trovino.