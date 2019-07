Arriva AGEVOLE, l’ERP intelligente per device di SB Italia

Basato su un software ERP di ultima generazione, SB Italia ha presentato AGEVOLE, in grado di implementare le migliori tecnologie e alla portata di tutti i budget. La richiesta di software ERP è in costante aumento nelle imprese italiane. I dati raccolti da SoftDoit, primo comparatore di software professionali, sottolineano infatti come le vendite in questo segmento nel corso del 2018 siano cresciute rispetto al 2017: due fornitori di software su tre hanno segnalato un aumento concreto delle proprie vendite nel corso dell’ultimo anno, mentre solamente il 5% le ha viste diminuire. È stato dunque il 2018 l’anno del boom? Sembrerebbe di no, perché le previsioni future sono ancora più ottimistiche.

Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia

I gestionali implementati negli anni '90 o nei primi anni 2000, non sono pronti per la frontiera della digital transformation, richiedono aggiornamenti molto complessi e le aziende iniziano a domandarsi se non sia il caso di sostituirli.

Per andare incontro a questa nuova esigenza di mercato, SB Italia presenta AGEVOLE, l’ERP di nuova generazione che abilita la trasformazione digitale delle imprese, implementando le migliori tecnologie disponibili, alla portata di tutti i budget: totalmente web, nativo cloud, fruibile in modalità SaaS, accessibile da tutti i device, anche in mobilità.

AGEVOLE è un importante abilitatore dello smart working e del lavoro collaborativo e – quindi – della digital transformation. E’ sufficiente un accesso a Internet e un browser per accedere alla piattaforma in modo sicuro. Il sistema permette di gestire diversi profili e, grazie a un sistema di messaggistica interno, è possibile interagire con i colleghi. La dashboard si aggiorna in tempo reale e, in ogni momento, i report sono aggiornati.

Frutto di 4 anni di lavoro dei due team R&D di SB Italia e dell’esperienza più che ventennale nella realizzazione di progetti ERP complessi, dai quali ne deriva la conoscenza approfondita del mercato e dei sistemi informativi delle aziende che operano sul mercato italiano, AGEVOLE è una soluzione di ampio respiro ma anche molto rispondente alle richieste delle aziende italiane.

Le caratteristiche principali di AGEVOLE si possono così riassumere:

- piattaforma smart web native: app personalizzabili che lo rendono accessibile ovunque anche da smartphone grazie al modulo Designer, cuore della soluzione;

- nativo cloud anche in modalità SaaS: soluzione accessibile a tutti, senza problemi di gestione IT, infrastruttura e sicurezza;

- personalizzazione e configurazione senza scrivere codice: drastica riduzione dei tempi di realizzazione dei progetti;

- personalizzazioni trasparenti agli aggiornamenti della piattaforma: tempi di manutenzione molto ridotti;

- connessione nativa al mondo web: accesso sicuro e integrato ad applicazioni e dati esterni al sistema.