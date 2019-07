AMD Radeon Pro WX 3200, grafica per professionisti

AMD ha annuncia la nuova scheda grafica Radeon Pro WX 3200, una soluzione equilibrata ideale per i professionisti alla ricerca di prestazioni elevate.

La nuova GPU è stata disegnata appositamente per soddisfare le esigenze delle PMI, andando incontro ai limiti di spazio degli ingegneri CAD e degli ambienti di lavoro dei progettisti.

Radeon Pro WX 3200 è stata certificata da AutoDesk, Dassault, Siemens NX, Solid Edge e Creo per le sue prestazioni nelle applicazioni professionali ad oggi più popolari.



Radeon Pro WX 3200 è in grado di garantire:

1,66 TFLOPS performance – Fornisce fino al 33% di performance in più in single-precision rispetto alla precedente generazione Radeon Pro GPU.

4 GByte GDDR5 VRAM e 128-bit di memoria – Maggiori capacità di memoria e ottime prestazioni per gestire flussi di lavoro in modo più rapido ed efficiente

Energy-Efficient Design – AMD PowerTune ottimizza dinamicamente il consumo energetico e limita il consumo massimo a 50W, mentre AMD ZeroCore Power riduce il consumo energetico in Idle

Low-Profile, High-Performance – Progettata con un form factor ridotto, e dotata di quattro connessioni Mini-DisplayPort 1.4, Radeon Pro WX 3200 supporta fino a quattro display in 4K o un unico display in 8K.

Supporto driver potenziato - AMD Radeon Pro Software for Enterprise supporta la nuova Radeon Pro WX 3200 e l'intera famiglia di prodotti Radeon Pro con un miglioramento delle prestazioni, una maggiore stabilità e nuove funzionalità.

AMD Radeon Pro WX 3200 è la GPU AMD più conveniente e ampiamente certificata, una soluzione compatta e ideale a supportare il lavoro delle PMI, disponibile a partire da 199 USD. Radeon Pro WX 3200 sarà disponibile dal Q3 2019 in alcuni e-tailers selezionati, mentre a partire da questa estate verrà integrata in alcuni soluzioni workstations come quelle di Boxx, Dell e HP.