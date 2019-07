Kaspersky estende la cooperazione con INTERPOL

Kaspersky e INTERPOL hanno firmato un nuovo accordo quinquennale per rafforzare la collaborazione nella lotta alla criminalità informatica in tutto il mondo.

Questa cooperazione rafforza le relazioni già esistenti tra le due organizzazioni e garantisce che la condivisione di informazioni e tecnologie possa supportare INTERPOL nelle indagini relative alla criminalità informatica. Nell'ambito del nuovo accordo, Kaspersky condividerà le informazioni ottenute attraverso le proprie indagini sulle minacce informatiche e fornirà gli strumenti necessari per sostenere la digital forensics e consolidare gli sforzi per la prevenzione dei cyber attacchi.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky

Le tecniche di attacco dei criminali informatici sono sempre più sofisticate e proprio per questo la collaborazione tra diversi ecosistemi così come la condivisione delle competenze è più che mai cruciale. Siamo entusiasti di rinnovare la partnership con INTERPOL e di consentire alle forze dell'ordine di disporre delle informazioni e delle tecnologie necessarie per combattere la criminalità informatica in tutto il mondo.

Kaspersky riconosce la natura senza confini della criminalità informatica e partecipa regolarmente a operazioni congiunte e indagini sulle minacce informatiche collaborando con la comunità globale della sicurezza informatica, le organizzazioni internazionali come INTERPOL, le agenzie di polizia e i team CERT di tutto il mondo. Primo tra i fornitori di sicurezza informatica, l'azienda ha recentemente annunciato un servizio avanzato gratuito per le forze dell'ordine volto ad accrescere la consapevolezza sui servizi Kaspersky e su come possono aiutare a combattere la criminalità informatica e le sofisticate minacce informatiche.