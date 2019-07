TeamSystem Communication annuncia un accordo con SIA

TeamSystem Communication e SIA hanno deciso di dar vita a una partnership con l’obiettivo di portare nel settore assicurativo la digitalizzazione a 360 gradi.

Grazie alla stretta collaborazione tra i team di sviluppo di TeamSystem Communication e di SIA, le tecnologie di telefonia software cloud di VOIspeed sono oggi integrate con la soluzione Omnia 8, consentendo agli utenti di avviare una telefonata con un click direttamente dalla scheda cliente, visualizzare tutti i dettagli del chiamante prima di rispondere, memorizzare note di chiamata, creare appuntamenti in agenda e assegnarli ad un diverso operatore, gestire le chiamate tra interni, accedere alla reportistica delle chiamate e molto altro ancora.

Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication VOIspeed UCloud è oggi la piattaforma di telefonia più facile da utilizzare e integrare con CRM, ERP e gestionali . Sviluppata interamente in Italia, vanta una storia di successi lunga 15 anni, durante i quali si è affermata come piattaforma di telefonia con il maggior numero di integrazioni. Grazie alla partnership con SIA, i vantaggi di VOIspeed UCloud saranno finalmente a disposizione anche delle realtà operanti nel settore assicurativo che, sono certo, non tarderanno ad apprezzare i benefici che questo ulteriore passo verso una completa digitalizzazione consentirà loro di compiere.

Francesco Merzari, CEO di SIA

La significativa quota di mercato che Omnia 8 ha saputo conquistarsi prova la nostra capacità di essere al fianco di coloro che desiderano gestire al meglio la loro agenzia o digitalizzarla. Dalla collaborazione con TeamSystem Communication è nato il modulo CTI (Computer Telephone Integration) basato su tecnologia VOIspeed, che nella versione Cloud offre i vantaggi di non necessitare di sistemi residenti in agenzia e di non vincolare all’utilizzo di soluzioni complesse. Con l’aggiunta di un modulo, che il cliente può richiedere quando desidera, ogni operatore d’agenzia e ogni collaboratore potrà utilizzare Omnia 8 con la stessa semplicità con cui usa il proprio smartphone, con il beneficio di non dove trascrivere su gestionale le conversazioni effettuate, che verranno aggiornate da Omnia 8 in modo del tutto automatico. Grazie a questa nuova soluzione, inoltre, l’agenzia può organizzare le comunicazioni telefoniche considerando i cellulari personali alla stregua di quelli aziendali, un grandissimo vantaggio per le realtà che operano con collaboratori all’esterno.