Wolters Kluwer, vincere il churn con il servizio

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha contrastato un caso di abbandono grazie alla puntualità del servizio e a un’assistenza continuativa verso il cliente.

Lo Studio Marica Veronesi di Bologna affianca una variegata clientela di PMI, esercenti, commercianti ed artigiani. Il problema avvertito dallo Studio è la gestione del tempo che gli operatori dedicano ai singoli clienti e ai singoli adempimenti. Decisamente un fattore critico, perché la clientela non è disposta ad accettare aumenti di costi per delle attività che vengono considerate a scarso valore aggiunto.

Marica Veronesi

Il vero bisogno di uno Studio come il nostro è di soluzioni digitali integrate che automatizzino al massimo le attività.

Il cliente è diventato molto sensibile al fattore «costo» e a fronte di aumenti tende ad attenuare il fattore «vincolo fiduciario». Anche nel comparto dei professionisti la concorrenza si è fatta più agguerrita e il fattore prezzo può divenire una discriminante.

Marica Veronesi stabilisce dunque di cambiare vendor, abbandonando Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Marica Veronesi

Abbiamo voluto provare un vendor diverso che significasse un minor costo per lo Studio e più tempo disponibile per altri servizi a maggiore valore aggiunto.

Ma dopo essersi decisa allo swap alla ricerca di nuovi software, e aver trovato un vendor apparentemente adatto, Marica Veronesi si ritrova a dover fronteggiare molte difficoltà dovute soprattutto alla mancanza di una adeguata assistenza.

Con un’assistenza del nuovo vendor non tempestiva e all’altezza delle aspettative, lo Studio entra in crisi per mancanza di sostegno professionale nell’ambito digitale, proprio nel momento dell’avvento del fenomeno “fattura elettronica”.

Avendo cambiato fornitore, lo Studio Veronesi si ritrova a dove affrontare tempi più lunghi e a dover fronteggiare le nuove problematiche senza una adeguata assistenza. Dunque un cambio poco efficace ed efficiente con tutti i rischi del caso.

Marica Veronesi decide così per un contro swap. E dal churn si passa al reverse churn.

Marica Veronesi non può che apprezzare la disponibilità e la vicinanza dell’assistenza e del servizio di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ed insieme all’azienda sceglie nuove suite operative con funzionalità più integrate in grado di soddisfare le necessità dello Studio di abbreviare i tempi di esecuzione per ogni singolo cliente.

Marica Veronesi è consapevole che questo nuovo cambio con il ritorno a soluzioni di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia comporterà ancora dei sacrifici in termini di impegno ma è rassicurata dal fatto che il vendor ha ampiamente dimostrato la sua prossimità ed efficacia in termini di assistenza e di servizio.

Lo Studio Veronesi ha scelto di dotarsi di un mix tra applicativi legacy e nuovi di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, in attesa di affidarsi alle sue soluzioni full cloud.

Sistema Professionista, webdesk e Fattura SMART sono oggi la dorsale digitale dello Studio Veronesi.