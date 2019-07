AMD, nuove GPU Radeon RX e CPU Ryzen di terza generazione

AMD ha annunciato la disponibilità della piattaforma basata su schede grafiche AMD Radeon RX Serie 5700 e dei processori AMD Ryzen di terza generazione.

A questi prodotti si affiancano i processori AMD Ryzen Serie 3000 con grafica Radeon

Le schede grafiche AMD Radeon RX Serie 5700 sono state progettate per offrire la migliore esperienza a risoluzione 1440p e si basano sulla nuova architettura RDNA e sulla tecnologia di processo a 7 nm. Queste schede sono disponibili su AMD.com e presso i principali etailer e rivenditori per 399 USD (AMD Radeon RX 5700 XT) e 349 USD (RX 5700). La scheda grafica Radeon RX 5700 XT “50° Anniversario” è disponibile fino ad esaurimento scorte a 449 USD.

Le schede grafiche AMD Radeon RX serie 5700 sfruttano l'architettura di gioco RDNA, che è stata progettata da zero per offrire prestazioni, scalabilità ed efficienza energetica superiori, ed è stata pensata per alimentare il futuro dei giochi per PC, console, dispositivi mobili e basati su cloud. La nuova architettura RDNA supporta la memoria GDDR6 ad alta velocità, offre supporto PCIe 4.0 e prestazioni fino a 1,25 volte superiori e prestazioni-per-Watt fino a 1,5 volte superiori rispetto alla precedente architettura GCN.

Tra le novità:

• Radeon Image Sharpening (RIS): offre nitidezza e chiarezza alle immagini di gioco che sono state attenuate da altri effetti post-processo nei titoli DirectX 9, 12 e Vulkan. Se abbinato all'upscaling della GPU Radeon, RIS consente immagini nitide e frequenze di fotogrammi fluide su schermi ad altissima risoluzione.

• FidelityFX: offre un toolkit open source per gli sviluppatori di giochi con effetti post-processo di alta qualità, per rendere i giochi belli da vedere e offrire un equilibrio ottimale tra fedeltà visiva e prestazioni. Disponibile su GPUOpen, FidelityFX offre Contrast-Adaptive Sharpening (CAS), che disegna i dettagli nelle aree a basso contrasto riducendo al minimo gli artefatti causati dalle normali routine di nitidezza delle immagini.

• Radeon Anti-Lag: ottimizzato per gli eSport, migliora la competitività riducendo i tempi di risposta da ingresso a display fino al 31%.

Ryzen di terza generazione

Basati sul processo produttivo a 7 nm ad alta efficienza energetica, i nuovi processori desktop di terza generazione Ryzen consentono prestazioni, efficienza energetica e un quantitativo di core adeguato per i carichi di lavoro avanzati (a thread singolo e multi-thread).

Le unità svelate in questi giorni offrono fino a 12 core e 24 thread e una microarchitettura "Zen 2", che incorpora importanti miglioramenti, in grado di offrire un aumento significativo dell’IPC di circa il 15%, per una più rapida creazione di giochi e contenuti.

Tra le peculiarità della piattaforma:

• Prestazioni di gioco avanzate - con una maggiore velocità di clock, più prestazioni per clock e una cache L3 più ampia rispetto alla generazione precedente, oltre a nuove sinergie con l'aggiornamento di Windows 10 maggio 2019. I processori desktop di terza generazione Ryzen consentono esperienze di gioco fluide a 1080p e 1440p.

• Prestazioni elevate per la creazione di contenuti - i processori desktop di terza generazione Ryzen offrono un vantaggio consistente rispetto alla concorrenza in termini di rendering, codifica, gradazione del colore e altro ancora.

• Esperienza PC silenziosa - i processori desktop di terza generazione Ryzen offrono prestazioni di buon livello unitamente all’alta efficienza energetica. Prestazioni fino al 58% migliori per processore Ryzen 9 e prestazioni-per-Watt fino al 30% migliori su Ryzen 7.

• Overclocking reso semplice - Come tutti i processori AMD Ryzen, i processori desktop Ryzen di terza generazione vantano moltiplicatori sbloccati. Il nuovo Overdrive con “Precision Boost Overdrive automatico” offre prestazioni ancora più elevate sui processori Ryzen serie 5, 7 e 9 3000, comunicando con la scheda madre e aumentando la frequenza massima di clock fino a 200 MHz con la semplice pressione di un pulsante. È disponibile anche una nuova e migliorata utility software AMD Ryzen, che include un'interfaccia utente ridisegnata e molte nuove funzionalità.

Analogamente al rilascio dei processori desktop Ryzen, AMD ha progettato e presentato il nuovo chipset X570 per AMD Socket AM4. Si tratta della prima piattaforma al mondo con supporto PCIe 4.0 per i consumatori. Questo supporto esclusivo apre la strada a nuove classi di schede grafiche ad alte prestazioni, dispositivi di rete, unità NVMe e altro ancora. Con oltre 100 schede madri AM4 attualmente sul mercato, i nostri partner dovrebbero introdurre altri 50+ modelli con il nuovo chipset AMD X570 per completare la più ampia selezione di schede madri di lancio nella storia di AMD.

Processori AMD Ryzen serie 3000 con grafica Radeon

AMD ha anche annunciato la disponibilità dei processori desktop Ryzen serie 3000 con Radeon Graphics, dotati di CPU e velocità grafiche superiori rispetto alla precedente generazione, oltre a nuove funzionalità come Radeon Anti-Lag. Offre le migliori prestazioni grafiche della categoria; framerate elevati con risoluzioni fino a 1080p; funzionalità di streaming 4K HDR e il supporto Radeon FreeSync.

A partire da oggi, i processori desktop Ryzen di terza generazione, inclusi i nuovi processori Ryzen serie 3000 con grafica Radeon, sono disponibili a livello globale presso i principali rivenditori e dettaglianti a partire da soli 99 USD.